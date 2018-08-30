國際板債券納入壽險海外投資部位 新光金衝刺外幣保單因應

金管會擬將國際板債券納入壽險公司海外投資部位計算，投資上限為 65%，對於壽險業國際板投資「大戶」新光金 (2888) 而言，一旦新制度上路，投資上限增至 62.35%，海外資產配置空間壓縮至 2-3% 空間，今 (30) 日法人說明會新光金表示，會增加外幣保單業務來因應，投資配置亦會增加不動產、保單貸款、高股息低波動股票等部位來因應。長年以來，國內利率處在低檔水準，債券等固定收益投資收益無法達到壽險公司投資收益標準，因此壽險都是「錢」進海外固定收益市場，獲取較佳報酬，根據規定，保險業海外投資上限為可運用資金的 45%，不包含國際板債券和部分外幣保單，國際板債券也成為部分壽險國外投資工具之一。



以往新壽法說會都會公布投資組合，國際板債券均為獨立項目，今日法說則把該項目與國外固定收益合併一起，上半年新光金運用資金部位 2.52 兆元，不動產業投資比重 5.8%，收益率 3.2%；擔保放款投資比重 2.2%、收益率 1.77%；保單貸款 4.4%、收益率 5.87%；國外股票 3.4%、國外固定收益 (含國際板債券) 為 63%，國外股債收益率 4.08%；國內固定收益投資比重為 4.3%、國內股票 11.2%，國內股債收益率 8.03%；現金比重上升到 5.8%，收益率 0.5%，上半年收益率為 4.57%，係為 2015 年以來首度突破 4% 水準。



就新壽第一季所公布資料可運用資金部位 2.45 兆元，國外固定收益為 41.4%、國際板債券投資比重 19.1%，以此推算，其國際板債券部位高達 4600 億元，若是納入海外投資上限，新壽海外投資部位幾乎到達上限，新壽將增加外幣保單銷售來因應制度改變，作為海外投資出口之一。



IFRS 9 開帳，壽險公司債券投資部進行重分類，近期國際利息走揚，引發短期債券評價波動，影響新壽公允價值進綜合損益 (FVOCI) 約 400 億元，股東權益項下金融資產未實現收益降到 1.7 億元。



除了債券波動之外，台股 6 月從 11261 點波段高檔，回跌到 10836 點，新光金投資部位評價波動，6 月 RBC(資本適足率) 跌到 268%，對於 RBC 下滑，後續增資問題，徐順鋆說，7 月 RBC 已回到 280%，到今年底應該不用增資。



為強化保險業風險承擔能力，金管會擬將保險業淨值占資產比率納入相關法規，新光金淨值約 998 億元，合併總資產約 2.65 兆左右，以此換算比率 3.76%，低於保發中心最近所統計壽險業 5.28% 平均值，新光金強調，不動產增值利益約 680 億元尚未列入股東權益項下，若是納入加計 998 億元淨值，槓桿比率跟其他同業趨近。