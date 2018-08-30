富邦媒看好中秋送禮商機 備貨量增兩倍 預購業績年增逾四成

繼中元普渡後，中秋節贈禮的腳步隨之而來。富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網觀察，今年中秋月餅市場以流心系列、冰餅與鳳梨 / 鳳凰酥為三大勢力，而今年愈來愈多的月餅內餡都加入流心的巧思，品項增加逾 4 成；而今夏天氣炎熱，冰餅系列的月餅也於早鳥預購之初即開紅盤，銷售較去年同期增加逾 4 成。momo 購物網今年主打《伴手禮糕點名店》、《巷仔內排隊店家》、《後起之秀創新店家》，同時祭出中秋月餅 5 折起的優惠，備貨量約較去年同期增加約 5 成。momo 摩天商城也蓄勢待發迎接中秋節的買氣，將推出《今秋賞月攻略》，中秋禮盒備貨量也增加約 2 倍，提供消費者多元的選擇。



momo 購物網表示，今年最夯的話題食品莫過於髒髒包，也帶動髒髒包蛋黃酥的問世；另外還有其它獨特風味的月餅如菜補、茶、柚香蜂蜜等皆入餡。momo 指出，中秋月餅買氣約有 9 成來自於送禮需求，其中又分為親友間的贈禮與公司行號大組數團購。