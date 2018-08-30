〈新光金法說〉新壽投資績效強勁 減碼國內債1400億元 加碼海外投資2000億元

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日召開法說會，新壽投資績效強勁，帶動新光金上半年稅後純益比起去年同期大幅成長超過 8 倍，從投資策略來看，因為利率太低，大舉減碼國內債約 1400 億元，並把大部分資金部位移到海外，包括美股、海外債，合計加碼海外投資的金額高達 2000 億元。

新光金上半年合併稅後純益為 167.1 億元，比起去年同期的 18.13 億元，大躍進 821.9%，每股稅後純益為 1.54 元。

其中，新光人壽是挹注金控獲利成績亮眼的大功臣，受惠於投資收益及負債成本持續改善，光是新壽的上半年稅後純益就達 142.7 億元，比起去年同期的虧損 3.68 億元，不但由虧轉盈，而且成長卓著。

資深協理李超儒表示，國內固定收益因為收益率較低，所以大舉減碼部位從去年底的 10.2% 降到 4.3%，等於減碼金額近 1400 億元，並把大部分資金部位移到海外，去年因為國外股票部位較低，只有 1.8%，今年上半年掌握到國外市場趨勢，因此加碼國外股票部位到 3.4%；海外債持有部位則從 59.7% 拉高到 63%，合計加碼海外投資的金額高達 2000 億元。

李超儒進一步表示，海外固定收益部位比起去年底增加 10.5%，主要配置在公司債及國際板債券，而區域分布，以亞太及其他區域最高達 39.1%，北美洲債則近 34%。

李超儒表示，因為投資的公司債部位都是債信穩定的公司，包括：電信、消費、公用事業及金融等產業，因此，上半年海外固定收益避險前平均息收報酬率約 4.7%，新錢投資報酬率比前一季提高約 40 bps，比起去年底更提高達 50 bps。

新壽整體年化投報率 4.57%，李超儒指出，若以過去五年來看，2013、2014 年的投報率為 4.4%，2015-2017 這三年則都不到 4%，相比起來，今年新壽年化投報率達 4.57%，就是帶動獲利表現亮眼主因之一。

而新壽今年的國內外現金股利也大進補，新光金財務長徐順鋆表示，由於高殖利率股票部位持續增加，今年全年度的國內外現金股利收入預計達 125 億元，比去年全年增加 20 億元。

李超儒進一步補充，目前上半年已有 25 億元現金股息入帳，剩下都在下半年入帳，最大進帳高峰為 7 月份。

而銀行端部分，新光銀行上半年稅後純益為 25.5 億元，年成長也有 29.4% 水準。受惠債券殖利率提升及存放比提升，新光銀行第二季淨利差較前一季上升 2 bps 至 1.57%，整體來說，全年預期落在 1.55% 水準。而海外聯貸放款持續成長，第二季存放利差較前一季上升 1bp 至 1.98%。