台股盤中－台積領頭衝 外資摩台結算大獲全勝 傳產扯後腿大盤紅翻黑

台股今 (30) 日主要看台積電跳舞，適逢摩台結算，外資靠拉抬台積電，大獲全勝，不但台積電創天價，也助攻台灣 50 指數創歷史新高，加權指數早盤最高漲超過 80 點來到 11186.05 點，但是傳產股扯腿，漲勢收斂，大盤翻黑，由於今天摩台結算，尾盤仍要慎防獲利了結與解套賣壓。

受到美科技股再創新高，台積電 ADR 昨天大漲逾 4%，加上外資買盤加持，激勵今天台積電股價續漲，早盤大漲逾 3%，最高達 268 元，再創歷史新天價。台灣 50 指數在台積電領軍之下，今天也漲約 1%、衝高至 8599.75 點，創歷史新高。

今天摩台結算，從摩台指來看，8 月中旬因為美中貿易戰擴大加上里拉崩跌接連著來，讓摩台指從 8 月 8 日的 411.2 波段高點，到 8 月 13 日一根長黑摩台指數打到 397.5 點，且後續幾天還止不住血，最低跌到 393.9 點才止穩，隨著月底摩台結算逼近，外資靠著拉抬台積電，短短利用最近 4 天，到昨天摩台指終於回補越過 8 月 8 日高點，把虧損變成賺錢，外資可說是大獲全勝。

不過，台積電今天創新天價後，出現漲幅收斂，加上美股期指壓回，尾盤摩台結算要慎防獲利了結與解套賣壓。

而上週火熱的傳產股，今天疲弱，包括亞泥、台泥、台塑化等都跌超過 3-4% 不等，加上技嘉、微星、旺宏、宏達電等電子股也都在盤中出現壓力，成為拖累台股開高走低的主因。

整體來說，這波指數自 8 月 16 日的波段低點 10606 點以來，至今已走了 10 個交易日，今天回攻到 11100 整數關卡，上檔壓力沉重，加上摩台指結算震盪，讓加權指數盤中翻黑，後續就算回檔只要能力守昨日突破的 11036 點，多頭依舊可維持控盤優勢。