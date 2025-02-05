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〈台股盤前〉權值股回神 海運、塑化股獲追捧 漲逾400點重回2萬3

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-05 09:40

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〈台股盤前〉權值股回神 海運、塑化股獲追捧 漲逾400點重回2萬3。(圖：shutterstock)

美股四大指數全面收紅，帶動台股今 (5) 日早盤走強，開盤漲逾 100 點，隨後在台積電等權值股帶動下持續上攻，最高來到 23225.6 點，上漲逾 400 點，越過所有均線，站上 23000 點大關。早盤估量 3746 億元。

權值股全面走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 20 元，漲近 2%，來到 1115 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 25 元，漲逾 1%，來到 1515 元；日月光 (3711-TW) 漲逾 3%、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 均漲逾 2%、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 漲約 1%。


中國宣布對美國部分油氣石化產品加徵關稅，帶動台塑化股、油氣股走強。塑化類股部分，南亞 (1303-TW)、國喬 (1312-TW)、台化 (1326-TW) 均漲近 3%、台塑 (1301-TW) 漲逾 2%；油氣類股，台塑化 (6505-TW) 漲逾 3%。

全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，傳出漲幅逾 6 成，海運股成盤面亮點，萬海 (2615-TW) 漲逾 5%、長榮 (2603-TW) 漲逾 4%、陽明 (2609-TW) 漲逾 3%，中櫃 (2613-TW) 漲幅也近 4%。

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台積電11151.83%
國喬11.10.45%
陽明67.24.19%
長榮204.54.60%
萬海75.96.15%
台塑化33.952.26%
台塑340.00%
台化26.5-0.56%
南亞30.750.82%
聯電40.20.25%
廣達240.52.34%
鴻海169.52.73%
日月光投控1612.22%
聯發科15202.01%
中櫃31.253.48%
台積電204.052.13%
聯電 ADR6.020.00%

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