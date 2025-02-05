〈台股盤前〉權值股回神 海運、塑化股獲追捧 漲逾400點重回2萬3

美股四大指數全面收紅，帶動台股今 (5) 日早盤走強，開盤漲逾 100 點，隨後在台積電等權值股帶動下持續上攻，最高來到 23225.6 點，上漲逾 400 點，越過所有均線，站上 23000 點大關。早盤估量 3746 億元。