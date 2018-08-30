Salesforce本季獲利展望低於預期 盤後股價應聲下跌

儘管上一季營收成長，企業雲端計算公司 Salesforce.com(CRM-US) 仍下修了本季獲利預測，低於分析師的預期，周三 (29 日) 盤後股價應聲下跌超過 3%。

根據數據顯示，Salesforce 截至 7 月 31 日的第二季營收比去年同期成長 27%，達到 32.8 億美元，EPS 達到 39 美分。然而，對於第三季，公司預期 EPS 在 49 美分至 50 美分之間，營收為 33.6 億美元至 33.7 億美元，低於分析師預期的 EPS 54 美分。

不過 Salesforce 仍看好全年展望，將全年的 EPS 預測上調至 97 到 99 美分，並上調營收至 131.25 億美元至 131.75 億美元，高於先前預估的 130.75 美元至 131.25 億美元。

執行長 Keith Block 表示，公司的營收成長歸功於「我們的雲端服務在各種產業細部及地域上的出色表現」，他也指出，公司在 2022 財年的營收目標為​​230 億美元。

從營收部門來看，訂閱營收達 30 多億美元，而雲端服務部門產品 Sales Cloud 的營收成長了 12.7%，達 10 億美元。

Salesforce 近期致力於推動研發及營銷，第二季相關的運營支出增加了 27% 至 23.2 億美元。

根據研究公司 IDC 的數據，Salesforce 在 2017 年全球客戶關係管理 (CRM) 軟體市場的市占率約 20%，高於 2016 年的 18.1%。競爭對手方面，甲骨文公司的市占率為 7.1%，而德國的 SAP 則是占 6.5%。另一方面，微軟的 Dynamics 企業軟體在 2017 年的市占率幾乎成長了兩倍，達到 4%，也成為了 Salesforce 主要的競爭對手之一。

Salesforce 股價今年上漲 51.4%。財報公布後，盤後股價下跌 3.94%。