線上問卷調查公司SurveyMonkey於美國正式申請IPO

線上問卷調查公司 SurveyMonkey 正式遞交 IPO 申請，上市名稱為 SVMK。該公司可望在此次上市中籌集高達 1 億美元的資金。

2018 年上半年，SurveyMonkey 的淨虧損為 2718 萬美元，營收為 1.212 億美元。相比去年同期淨虧損為 1.065 億美元，收入為 1.065 億美元。營收成長了 1380 萬美元，損失也相對減少。

該公司也於報告中提及，在 2015 年至 2017 年期間，該公司在臉書搜尋引擎營銷上花費了 330 萬美元。

SurveyMonkey 由 Ryan Finley 於 1999 年創立，而 Zander Lurie 是自 2016 年起的執行長，此前則是 Dave Goldberg，他於 2015 年去世，同時也是臉書營運長 Sheryl Kara Sandberg 的丈夫。其他 SurveyMonkey 董事會成員則包括知名網球運動員 Serena Williams 和 Brad Smith。另外，SurveyMonkey 的投資者也包括 Tiger Global 和 Sheryl K. Sandberg Revocable Trust。

該公司總部位於加州，目前共有 761 名員工，2,900 家企業客戶。

競爭對手方面，則包含了 Alphabet 的谷歌 (GOOGL-US) 以及像 Qualtrics 和 Medallia 等提供許可企業反饋軟體的公司。

SurveyMonkey 在申請文件中也附上了一項調查。「我們希望聽到我們未來的大眾投資者的意見和反饋，因此我們可以繼續改進」該公司於報告中寫到。其中兩個開放式的問題，包括「今天關於 SurveyMonkey 的最重要的事情是什麼？」

SurveyMonkey 是最新一個申請上市的風險投資型的科技公司。今年美國科技產業成功進行 IPO 的公司包含雲端儲存服飾商 Dropbox，線上票務平台 Eventbrite 智慧音箱公司 Sonos 和，DocuSign，Domo 等。