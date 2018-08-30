騰訊(00700-HK)ADR升1.81元 內銀股內險報穩

美股標指及納指連續4日創新高，多隻在ADR交易的港股亦做好，港股ADR指數收報28545點，升128點。

美國科網巨企上升，騰訊控股(00700-HK)ADR收報362.61元，較港收市升1.81元；匯豐控股(00388-HK)ADR收報70.78元，較港收市升0.63元；港交所(00388-HK)ADR收4230.99元，較港收市升1.19元。

內銀股內險報穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.11元，較港收市升0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.89元，較港收市升0.02元。中人壽(02628-HK)ADR收報18.58元，升0.04仙。

中海油(00883-HK)ADR收報13.92元，較港收市升0.06元；中石油(00857-HK)ADR收報6.13元，較港收市升0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.95元，較港收市升0.01元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75.25元，較港收市升0.25元；聯通(00762-HK)ADR收報9.39元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.81元，較港收市升0.02元。

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