宜人貸二季報：營收大漲28% 凈利潤率跌至上市以來最低點

8 月 28 日美股盤後，宜人貸（YRD）公布了 2018 年第二季財報。

宜人貸第二季實現營業收入 15.2 億元人民幣，年增率上漲 28%，實現凈利潤 2.05 億元，年增率下降 24%。

截止 2018 年 6 月底，宜人貸累計註冊借款人數達到 7110 萬人，比上第一季增長 12.5%；累計註冊投資人數達到 730 萬人，比上第一季增長 5.8%。均為連續四個季度以來最低增速。

收入年增率上漲，凈利潤率卻跌至低點

2018 年第二季，宜人貸實現營業收入 15.2 億元，年增率上漲 28%，環比下跌 5%。實現凈利潤 2.05 億元，年增率下降 24%，環比 27%。凈利潤率 13%，為公司 2015 年 12 月上市以來最低值。

數據來源：公司公告 見智研究整理

收入方面，各項費用較上第一季均有小幅上漲，但占比穩定。總營業成本達到 12.8 億元人民幣，年增率上漲 58%。營業成本占總收入的 84%，為連續 10 個季度以來最高。

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與其他網貸公司採取的 180 天以上逾期貸款作為壞帳核銷不同，宜人貸採取 90 天以上逾期貸款作為壞帳核銷處理，相對謹慎。2017 年 4 季度發放的貸款首次核銷在 2018 年 2 季度，根據公司財報顯示，本季度壞帳核銷率為 0.6%，是連續 11 個季度以來的最高值，與 2015 年第第一季持平。公司在 2017 年底發放的貸款質量惡化較之前惡化明顯。

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力求提高貸款質量 期內貸款總額下降

截止 2018 年 6 月 31 日，公司期末貸款餘額達到 458 億元人民幣，環比增長 4.6%。第二季共發放貸款 117 億元人民幣，年增率上漲 37.5%，環比下降 1.8%。

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從 2017 年 5 月開始，宜人貸風險管理部採取統計模型, 數據分析等方式對借款人各種風險因素進行分析和排序，根據收集的借款人各項資訊，如基本資訊、財務收支、工作收入、信用記錄、社交資訊、網路行為等多項指標對其違約風險進行量化評價。最後根據綜合量化的評估結果，將貸款人分為 5 個等級。根據借款人的不同信用等級，採取不同借款利率和交易費用，並給予不同的壞帳預期。

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宜人貸一直致力於將借款人的信用水平控制在較優良的區間，持續收縮信用評級最低借款人的貸款額度，從 2017 年初的 34.4%，最低為上第一季 12.5%，本季度略有回升。信用評級前三的借款人總貸款額度從 2017 年初占比 43.3%，上升到了本季度的 63.2%。

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與此同時，第二季逾期率水平環比保持平穩。連續三個季度 15-29 天逾期率為 0.8%，比去年同期的 0.4% 上漲 0.4 個百分點。30-59 天逾期率比上第一季有所下降，60-89 天逾期率與上第一季持平。

數據來源：公司公告 見智研究整理

網貸公司中最早趕赴美股上市 2018 開年後跌跌不休

宜人貸是宜信公司 2012 年推出的金融科技平台，旨在為中國優質城市白領人群提供高效、便捷、個性化的信用借款諮詢服務。於 2015 年 12 月 18 日以每股 10 美元的發行價在美國紐約證券交易所（NYSE）上市，證券代碼 YRD.N。

上市三月即破發，但在中國網貸公司赴美上市高峰期的 2017 年 10 月達到最高價 53.5 美元。 2018 年開年以來一路下行，昨日收盤於 18.2 美元。

數據來源：Wind 見智研究整理

目前在美國上市的 7 家中國網路借貸公司的股價在 2018 年都走出了一波跌跌跌的行情，宜人貸在進入 2018 年以來跌幅最大。

數據來源：Wind 見智研究整理

在今年 6 月，見智研究曾經就網路借貸行業的現狀與未來撰寫過深度研究報告《網貸迎接至暗時刻：備案、獲客、壞帳、資金成本壓頂，誰能向死而生？》一文，對於網貸行業面臨的監管、經營和財務風險進行了剖析。發文之後，P2P 暴雷潮就洶湧而來，雖然目前 7 家上市公司正常經營，但是面對懸而未決的備案和喪失信心的用戶，網貸行業仍然在寒冬之中。