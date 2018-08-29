分析師：目前牛市強勁 就算跌20%也沒關係 還能再漲6-7年

美股創下二戰以來最長牛市，華爾街分析師 Jeff Saut 週二表示，美股力道很強，就算下跌 20% 也不會讓這股長期漲勢脫軌。

按標準定義，在 S&P 500 指數自牛市高點下跌 20% 時就進入熊市，反之，如果該指數自熊市低點反彈上漲 20% 就進入牛市。

然而，Raymond James 首席投資策略師 Jeff Saut 認為，這個定義不適用當前環境。

「我根本不信這個，如果真的下跌 20%，可能也只是技術型熊市，不是真的世俗定義下的牛市告終。 (即多年力量驅動的市場走勢)」

目前這個 2009 年 3 月 9 日啟動的牛市，其延續時間在上週打敗了 1990 年 10 月 11 日開始直到 2000 年 3 月 24 日網路泡沫化而告終的牛市，S&P 500 指數在目前牛市自 9 年前的低點迄今漲幅超過 300%。

在金融界打滾 40 多年的 Saut 多年來一直吹捧著市場力道，週二他再重申其預期，即股市漲勢還能再持續 6 至 7 年。

然而，他甚至認為股市漲勢「可能會延續至 2027 年」，因為前景尚未看到任何衰退跡象。

2008 年金融危機帶來的經濟衰退「如此嚴重，而直至近日的復甦如此沉寂，以至於你所有做的事情就是延長中期週期。」

他先前精準預期了股市波動，在 S&P 500 今年 1 月 26 日 S&P 500 創紀錄高點，一週後他在《CNBC》上表示，其短期市場模型顯示，2 月份有一些「潛在下行脆弱性」的信號。接著，S&P 500 在 2 月 9 日觸及今年迄今的低點，不久後，Saut 表達對近期的謹慎態度，但仍稱牛市依舊毫髮無損。

此後，S&P 500 上漲了 14% 以上，週一連續第 2 個交易日創收盤記錄高點。