牛市結束只是時間問題 投資專家稱「美股表現不可能更好」

雖然美股締造史上最長牛市行情，但投資專家認為，牛市結束，只是時間問題，美股之後的表現，不可能更好。

自 2009 年 3 月 9 日以來，標普 500 指數有近 9 年半的時間，未暴跌超過 20%，就此定義而言，美股已創下最長牛市行情。

根據 CNBC 報導，對於美股前景，金融諮詢公司 Embark Group 投資長 Peter Toogood 表示，華爾街那些看好美股的說法，毫無道理，「美股表現不可能更好」。

Toogood 稱，就當前估值水準來看，投資人根本無法獲得長期收益。

Toogood 強調，「估值指標是事實，而非個人意見。」

這並非 Toogood 首度對投資人示警，2018 年初，美股一度重挫，當時 Toogood 便說，市場「瘋瘋的」(nuts)，令人聯想到 2008 年金融海嘯前夕。

Toogood 指出，美股重挫後，投資人依舊大買股票，是值得憂心的現象。

美國與墨西哥針對修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事取得共識，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 259.29 點 (1.01%)，至 26049.64 點；標普 500 指數收漲 22.05 點 (0.77%)，至 2896.74 點；那斯達克指數收漲 71.92 點 (0.91%)，至 8017.9 點。