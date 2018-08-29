共和黨大佬警告：土耳其的今天就是美國的明天

因受美國制裁，土耳其現在深陷巨額赤字、貨幣崩潰的經濟危機之中，成為了下一個即將申請國際救助的國家。

但美國政壇元老、曾是三屆總統候選人的前共和黨議員 Ron Paul 近日刊文表示，土耳其的今天其實就是美國的明天：

「近期土耳其的低利率、貨幣發行、以及為「刺激」經濟而進行的大規模政府支出，與美國政府過去 10 年的政策如出一轍，因此如果美國的財政和貨幣政策不發生重大變化，那麼美國即將迎來經濟危機。」

Paul 指出，龐大且不斷增長的美國公債將引發一場重大危機，因為政府的債務負擔將不可持續。他預計政客們並不會削減開支或增稅，而是通過通貨膨脹迫使聯準會為他們做些「骯髒的工作」。比如聯準會可能會實施負利率，這會導致美國人的儲蓄能力下降，而債務的貨幣化也將削弱美元的購買力，並使中產階級和工薪階層的收入被通膨「消耗殆盡」。

Paul 認為，如果幸運的話，下一次由聯準會引發的經濟低迷，只會導致上世紀 70 年代的滯脹重現，然而更有可能出現的情況卻是大蕭條以來美國從未有過的大範圍經濟混亂。

在如何化解這場經濟危機方面，Paul 提到，由於此次危機將導致美元的世界儲備貨幣地位遭到拒絕，因此建議考慮黃金和其他貴金屬等替代品。

此外，他還認為，除了恢復自由市場貨幣體系是美國當前的首要任務，美國政府也應該儘快結束干涉主義外交政策，並削減所有領域的開支，遏制監督狀態，保護所有公民自由，重新審視聯準會的政策等。

最後，Ron Paul 表示， 只要做好自己的工作，就能建立一個和平、繁榮和自由的社會。

今年三月，Paul 在接受 CNBC 採訪時還曾表示，聯準會已經犯下了嚴重的政策錯誤，包括在過長時間裡維持利率在低位、數次實施量化寬鬆（QE）等，而這些也導致了一個「被操縱的經濟」 。

當時他警告稱，這一「災難」很可能導致股市出現 50% 的跌幅。