諾亞財富Q2財報：凈收入年增率增13% 分銷規模年增率降11.9%

諾亞財富周二美股盤後公布 2018 年第第二季 (Q2) 財報。財報顯示，該季度公司實現凈收入 7.98 億元，年增率增 12.8%。歸屬母公司股東的凈利潤 1.80 億元，年增率增長 13.3%。非會計準則下，歸屬母公司股東的凈利潤 2.52 億元，年增率增長 11.3%。

各部門業務收入：

1、財富管理業務

2018 年 Q2 募集費凈收入為 233 百萬元人民幣，較 2017 年同期減少 21.7%，主要由於募集量下降。

2018 年 Q2 管理費凈收入為 284.2 百萬元人民幣，較 2017 年同期增加 35.8%，主要由於公司累計分銷的可收取管理費的金融產品增加所致。

2018 年 Q2 業績報酬凈收入為 11.8 百萬元人民幣，而 2017 年同期數據為 22 百萬元人民幣，主要由於公司累計分銷的二級市場產品帶來的業績報酬收入減少所致。

2018 年 Q2 其他主營業務凈收入為 27.5 百萬元人民幣，較 2017 年同期 21.6 百萬元人民幣有所增加。

2、資產管理業務

2018 年 Q2 管理費凈收入為 165.1 百萬元人民幣，較 2017 年同期增加 28.7%，主要由於資產管理規模增加所致。

2018 年 Q2 業績報酬凈收入為 27.3 百萬元人民幣，較 2017 年同期的 1.5 百萬元人民幣有所提升，主要由二級市場產品帶來的業績報酬收入增加所致。

3、其他金融服務業務

2018 年 Q2 凈收入為 45.6 百萬元人民幣，較 2017 年同期上升 72.7%，主要由於信貸業務帶來的凈收入較上年同期增加。

營運數據：

財富管理板塊分銷金融產品的總募集量達到 291 億元，年增率降低 11.9%。註冊客戶達到 22.06 萬名，年增率增 33.9%，活躍客戶數達到 4461 名，年增率降低 0.5%。

來源：公司公告

資產管理板塊的管理規模達到 1615 億元，環比增長 2.9%，年增率增長 16.5%。

來源：公司公告

業績預期

公司預期 2018 年全年非公認會計準則下，歸屬於諾亞普通股股東凈利潤介於 10 億元與 10.5 億元之間，較 2017 年全年增加 16.7% 至 22.6%。此財務預測僅反映管理層當前的業務展望，而且會隨之發生變化。