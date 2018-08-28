「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」29日登場 上銀展示研發創新能量

「亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」8 月 29 日展開，展覽將分一樓及四樓舉行，包括「2018 台灣機器人與智慧自動化展 (TAIROS)」、「智慧顯示與觸控展」等，全館展出規模超過 800 間廠商、2400 個攤位，聯合展出各領域的智慧應用與服務。而日本奧林匹克觀光服務機器人 Zukku 登台，搶先感受奧運氣氛，國內廠商上銀(2049) 以「工業 4.0 最佳夥伴」為主軸，展示研發創新能量。上銀指出，半導體模組專區將展示 HIWIN-EFEM 晶圓設備移載模組，提供超潔淨的效能與優異的晶片載出載入機，可滿足半導體製造商最嚴格的需求。HIWIN- Robot 應用區展示打磨、包裝、雕刻等，並搭配視覺系統、感測器、達到智慧製造為客戶提供高附加價值之完整解決方案。展出亮點還有世界領先的智慧型滾珠螺桿、能幫客戶加工機台升級的高效能直驅馬達迴轉工作台、智慧自動化關鍵零組件等。



為解人力短缺、實現倉儲高效運作，眾家廠商競相展出智能無人搬運設備，包含奔騰物流、永慕、綠捷、方塊物流、台北貿易、台塑重工、工研院、旭貿等，皆推出可配合各式場地與情境使用的無人搬運設備 (AGV)。服務型機器人則有日鵬協助教學的 NAO 人型機器人；日本株式會社 Hatapro 的掌中型自動接待 AI 機器人；隆宸星的智能玩伴機器人萌咘咘；新光保全的新保智慧家及新保寶機器人等，讓參觀者看到機器人更多面向的應用。



獲選為 2020 年擔任日本奧林匹克觀光服務機器人的 Zukku 也將在展場首度亮相，以象徵智慧的貓頭鷹做設計，除擁有可一手掌握之輕巧可愛身型外，內部還結合 IBM Watson 系統，運用鏡頭與 AI 圖像識別技術，可輕易辨識並記錄來客年齡與性別，客製化推薦適合該顧客之商品。