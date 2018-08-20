上銀掌握關鍵零組件三大核心技術 機器人零組件全自製化

上銀科技 (2049-TW) 今 (20) 日宣布，成功量產機器人關鍵零組件諧波減速機產品，上銀董事長著永財表示，目前上銀為全球繼德國與日本後，第 3 家可量產符合國際標準的諧波減速機廠商，使上銀掌握機器人關鍵零組件三大核心技術，在機器人零組件領域達到 100% 自製化。

卓永財表示，上銀成功量產機器人關鍵零組件諧波減速機，突破等效 7000 小時的業界標準，成為繼德國與日本之後，全球第 3 家生產可量產符合國際標準的諧波減速機廠商，也讓上銀在機器人關鍵零組件上達到 100% 自製化。

上銀表示，團隊鑽研多年已成功研發諧波減速器，近 2 年導入自家多款機器手臂與自動化設備，目前上銀已掌握包括諧波減速機、馬達與控制器機器人等機器人關鍵零組件三大核心技術，成功降低元件所需成本，大幅提升產品競爭力，

據國際機器人聯合會 (IFR) 定義，機器人可分為工業機器人與服務型機器人，目前工業機器人市佔率約 8 成，遠高於服務型機器人，而工業機器人三大關鍵零組件的成本，約占整機成本的 6 至 7 成，過往台灣發展機器人產業，最大瓶頸便是在於三大關鍵零組件技術無法突破。

卓永財指出，過去這些關鍵零組件仰賴進口，議價空間小，又加上關稅成本，進而拉抬國產機器人整機成本，其中，減速機就佔了國內整機生產成本的三分之一，遠高於國際巨頭的六分之一至十分之一，使過往國產機器人價格競爭力較低。

據悉，中國目前至少 20 家廠商在生產諧波減速機產品，但都未達到國際標準，而上銀成功量產符合國際標準的諧波減速機，等於在機器人領域寫下新里程碑。