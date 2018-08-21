聯德控股-KY、上銀、技嘉、東聯、台微體

聯德控股 - KY(4912)：蘋果 iPhone 規格提升，郭明錤點名聯德控股 - KY 受惠大，加上蘋果為求降低成本與供應風險，可能在明年成為鴻準與 Jabil 新款 iPhone 支撐板第二供應商。股價跳空開高，挑戰 20 日均線及 225 元，季線支撐在 203 元間。

上銀 (2049)：宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」等三大產品，自製化已達 100%，上銀董座針對美中貿易戰，指出國內中高階工具機業者，反而可望迎來一波商機，並化解市場疑慮。股價連 3 日反彈，企圖收復 300 元關卡。



技嘉 (2376)：受挖礦需求降溫，顯示卡出貨量下降，第二季獲利衰退幅度較大，但隨輝達(NVIDIA) 新晶片平台的推出，將刺激電競需求，對下半年營運將會有幫助。股價跌深反彈，重返 5 日及 51 元之上，20 日均線反壓在 57.6 元。



東聯 (1710)：大陸聚酯開工率維持 9 成高檔，帶動 EG、特化行情，上半年業績大躍進，稅後純益 10.92 億元，年增 135.83%，EPS 達 1.25 元，下半年營運更上層樓。除息後股價維持半年線之上整理，較大反壓在上檔 35.35 元。



台微體 (4152)：自行研發的關節炎長效止痛藥物 TLC599 二期臨床試驗，成功達陣，具有長達 6 個月的療效，未來具翻轉市場潛力；此外，將討論美國 ADS(存託股票) 在那斯達克掛牌的價格與時程。股價開高飛越季線之上，一度攻上 110 元，9 日 KD 值黃金交叉，有利短多行情。