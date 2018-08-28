聯亞Q3營收估季增10~15% Q4續揚 全年EPS上看8元

光通訊元件廠聯亞 (3081)7 月營收回升至 1.95 億元，創下今年次高，在矽光產品大客戶重新大量出貨，及 2.5G PON 隨中興事件後，客戶調整拉貨逐漸恢復下，法人預估，第三季營收有機會回升到 5.5~5.8 億元，季增 10~15%，毛利率回升到 54% 之上，EPS 約 2~2.2 元，第四季營收有機會回升到 6 億元之上，全年 EPS 約 8 元。矽光產品出貨回神，聯亞先前表示，最大客戶今年 3 月開始改版，100G 產品已在 6 月恢復正常生產，第三季出貨量大幅提升；第二大客戶出貨量在第二季也顯著成長，下半年持續向上；新增的第三家矽光客戶，現有兩個產品在認證中，其中 PSM4 的開發期較早，現已在最後認證階段，最快第三季底、第四季初投產。



不過，上半年需求大好的 2.5G PON，第三季出貨量將下滑，主要是 2.5G PON 過去兩年處於存貨調整期，客戶不願意多備庫存，中興事件後供應商有變化，不過，預估中興供應鏈在 8、9 月後需求恢復。



法人預估，第三季營收有機會回升到第一季水準，約 5.5~5.8 億元，季增 10~15%，毛利率在矽光占比拉高、營收規模放大下，也可望回升到 54% 之上，EPS 約 2~2.2 元。第四季營收將回升到 6 億元之上，獲利亦將進一步向上，全年 EPS 約 8 元。