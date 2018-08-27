全球首枚風神衛星發射 天氣預測模式或將迎來大變革

8 月 22 日，歐洲宇航局（ESA）在法屬圭亞那的 Kourou 發射全球首枚風神衛星 Aeolus，用於檢測整個地球的風速。耗資 4.8 億歐元（5.5 億美元）的風神計劃歷時 20 年，該衛星由空客公司在英國製造。

（圖片來源：ESA/ATG Media Lab）

Aeolus 將在距地球表面 320 公里的太陽同步晨昏軌道上運行，使用紫外激光跟蹤最低時速 30 公里的大氣風速和風向，取代目前通過熱氣球及飛機檢測到的碎片式數據整理，大大提高效率及準確度。

工程師還解決了此類衛星在真空中運行時碰到的問題。通過注入少量氧氣（相當於通過光合作用讓葉片產生氧氣），使衛星在沒有空氣的情況下，也能不讓鏡頭和鏡子因為被高能紫外光擊中而變黑。

Aeolus 的觀測儀器稱為「阿拉丁」（Aladin），是一台直接探測激光雷達，由於該儀器研製遇到很大難題，風神項目出現了十分嚴重的延誤。歐洲宇航局是在 2003 年同空客簽訂「風神」衛星建造合約的，合約價值 3 億歐元，衛星原本應在 2007 年發射，最終超支 50% 多，推遲 11 年才發射成功。

Aeolus 所提供的數據將對熱帶以及中高緯度地區的天氣預測帶來極大幫助。不過，它的激光無法穿透厚雲層，因此無法穿透旋風等風暴，但能夠追蹤其他現象，例如撒哈拉沙漠上的塵埃。

如果一切順利，任務控制器計劃在 9 月開啟激光系統，初始數據將於 2019 年 1 月底送達歐洲宇航局，並在 4 月份之前納入預報系統。

氣象學家 Lars Isaksen 在接受英國《自然雜誌》採訪時表示，如果我們將天氣預測的精確度提高 2%，將會為全球帶來數十億美元的價值。比如說，更好的預測系統將有效地警示風暴及其他極端天氣。

據統計，由水和風造成的災害占全球總災害損失的 90％，1970 年至 2012 年間全球經濟損失達 2.4 兆美元。

隨著新風神衛星的成功發射，未來或許會有更多衛星加入預測行列，將為天氣預測模式帶來大變革。