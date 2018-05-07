亞太6C衛星成功發射進入預定軌道

亞太衛星控股有限公司 (與及各子公司以下簡稱「集團」) (香港聯交所編號：1045) 今天欣然宣布亞太 6C 衛星於 2018 年 5 月 4 日凌晨由長征三號乙 / E 運載火箭在西昌衛星發射中心成功發射升空，並進入預定同步轉移軌道。亞太 6C 衛星是集團採購的的一顆地球同步軌道通信衛星，於二零一五年十月與中國長城工業集團有限公司簽署採購合約，以進一步擴大本集團在區域內的衛星轉發器資源與服務能力。亞太 6C 衛星採用東方紅 4 號衛星平台，載有 26 個 C 頻段轉發器及 19 個 Ku/Ka 頻段轉發器, 將為亞太地區客戶提供高功率的 VSAT、視頻分配、電視直播到戶、移動基站回傳以及移動?? 等業務。亞太 6C 衛星於在軌交付後將接替在軌的亞太 6 號衛星並為客戶提供更廣泛的覆蓋及更優異的性能。



集團執行董事兼總裁程廣仁先生表示：「成功發射亞太 6C 衛星是集團發展的一個重大里程碑。集團將可受惠於衛星服務及客戶群之擴充，藉此進一步增加集團收入、強化競爭優勢及長期發展之增長潛力。衛星完成在軌測試後，亞太 6 號衛星的全體客戶均會轉移至亞太 6C 衛星。」



程廣仁先生表示：「展望未來，亞太 6C 衛星將會錄得高使用率，進一步優化集團的客戶群並帶來更好的業績。」

