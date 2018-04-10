馬斯克又「放衛星」：將很快打破Hyperloop速度記錄 衝擊一半音速

摘要：馬斯克又發推特了，從「特斯拉破產」的烏雲心情中走出，這次又宣布了另一個「瘋狂的計劃」——將超級高鐵的測試時速提升至音速的一半，並嘗試在 1.2 公里內完成剎車。繼上次發完衛星後，馬斯克仍在「速度與激情」的道路上停不下來。

那個做電動汽車、建造可回收再利用火箭並提出「火星殖民」計劃的馬斯克，最近總是出現在人們的視野裡。

一方面，是由於特斯拉的一輛 Model X 汽車在加州山景城附近發生致命車禍，導致特斯拉股價產生巨大波動，馬斯克一度在推特調侃「特斯拉要破產了」；另一方面則是因為，科學狂人在實踐他的「高科技產業」布局上，即將更進一步——欲打破 Hyperloop 的時速紀錄。

4 月 8 日（周日），馬斯克連發兩條推文透露：

升級後的 Hyperloop 車廂即將進行測試，測試時速將達 0.5 倍音速（即每小時約 613 公里）；並嘗試在 1.2 公里內完成剎車測試。

如此短的距離（進行剎車）真是瘋狂，（Hyperloop 車廂）很有可能會變成金屬碎片，但（這項試驗）卻令人興奮。

所謂 Hyperloop，是指超級高鐵——一種以「真空鋼管運輸」為理論核心的交通工具。具有超高速、高安全、低能耗、噪聲小、污染小等特點。

其實，此前的 Hyperloop 時速紀錄也是由馬斯克的 SpaceX/Tesla 公司保持的。

在去年的 8 月 31 日，馬斯克在自己的 Instagram 賬號上宣布，Hyperloop 在 SpaceX 的長度為 1.3 公里的超級高鐵測試軌道上測試時，時速可達 355 公里，打破了此前慕尼黑工業大學 WARR Hyperloop 團隊的 324 公里 / 小時的速度。

而馬斯克也不是在最近才產生研究超級高鐵的想法。早在 2013 年，他就提出了建造 Hyperloop 的構想，並計劃通過建設真空管道，車輛在真空管道中運行。這樣在沒有空氣阻力的情況下，理論時速能達到 750 英里（約 1207 公里 / 時）。

不過對於馬斯克的這個構想，仍有很多人懷有不同看法。

美國國家鐵路客運公司的 CEO 理查德 • 安德森就曾公開表示，他很高興有人能提出這個想法，但超級高鐵在目前還不現實。

比爾蓋茨對 Hyperloop 也有擔憂，他認為其很難做到安全。

事實上，除了馬斯克之外，很多其他機構和國家在對超級高鐵進行研究。

比如，美國超級高鐵 1 號公司（Hyperloop One）在去年 5 月，首次在真空環境中對其超級高鐵技術進行了全面測試，在位於內華達州的測試場地，實現了 113 公里 / 時的速度；而在隨後 7 月份的測試中，時速就提升到了 310 公里 / 時。

此外，據公開資料顯示，2017 年 8 月 29 日，中國航天科工公司在武漢宣布，已啟動時速 1000 公里「高速飛行列車」的研發項目，後續還將研製最大運行速度 2000 公里和 4000 公里的超級高速列車。

『新聞來源／華爾街見聞』