中期業績大好的碧桂園，卻一直說要減速？

內房銷售「一哥」碧桂園(02007-HK)， 向公眾交出了一份滿意的中期成績單。截至2018年6月30日，純利129.4億元(人民幣，下同)，增長逾72%，主要受惠期內可確認收入的物業增加、物業平均售價及毛利率增長等帶動。撇除投資物業公允值變動等因素，核心淨利潤129.5億元，大增約80%。期內總收入增長近70%至近1319億元，96%收入來自物業銷售。上半年合同銷售額增長近43%，至近4125億元。

財務數據也保持穩健。集團期內錄得房地產銷售現金回款約人民幣3360.2億元， 繼2016、2017年後又一次實現正淨經營性現金流。集團淨借貸比率為59.0%，自上市以來連續11年將淨借貸比率保持在70%以下。可動用現金餘額約2099億元，另有約人民幣2813.9億元銀行授信額度尚未使用，營運資本充裕。

（碧桂園中期業績部分財務指標 來源：港交所）

碧桂園用亮麗的業績，穩固了內地房企的龍頭地位。但在中期業績發佈會上，大家聽到的並不是像其他公司叨叨不停稱讚自己的業績，而是左一句放慢速度，右一句減緩發展，一直頗為進取的碧桂園到底怎麼了？

直面風波：「刮骨療傷 提質降速」

總裁莫斌在中期業績發佈會開始不久，就向公眾致歉，承認以前對工程安全重視程度不夠。原來是最近兩個月發生的工程安全事故，令領導層痛定思痛，把「零傷亡」作為長期目標，實施外部監督與內部管控策略，加大安全投入，寧可放慢發展速度，全面提升公司管理水準。

不僅如此，碧桂園主席楊國強也在當天發佈了一封致投資者公開信，信中提到生命無價，集團將以高度負責的精神，以「刮骨療傷」的決心，推進安全生產， 並成立安全生產委員會，由楊國強擔任委員會主任，也會進一步推進工地開放，主動接受業主和媒體監督。

(楊國強公開信)

直面安全風波，作出一連串行動改善問題，可見這次碧桂園的改革決心之大。既然作為主業的房地產要減速，那就發掘下其他的業務亮點。

發展長租公寓：堅持「民生地產」理念

為響應十九大提出租售並舉等住房制度，碧桂園成立長租事業部，深化發展長租業務，作為房地產主業的有力補充。去年底，碧桂園宣布長租品牌為「BIG+碧家國際社區」，力爭三年內建設100萬套長租公寓，出租目標群體是有夢想、愛拼搏的都市青年。

為推進長租業務發展，碧桂園積極與金融機構探索銀企合作的新路徑，合作對象包括中信銀行、中國建設銀行等，在北京、上海、廣州、深圳等一、二線城市籌備項目。截至6月30日，已超過2.1萬間在建房間，已獲取項目的總房間數已超過2.4萬間。年內預計能實現12個城市、46個項目同時開業。

長租業務主要採取輕資產和重資產相組合的模式。輕資產項目主要為包租、託管；重資產專案為自持。目前，輕、重資產專案按房間數計量的比例約為7：3。

副總裁程光煜介紹，截至7月底，公司已獲取項目的總房間數超過3萬間。從已開業的2000多間長租公寓的出租情況看，開業滿3個月的長租公寓的承租率達91%。

發展長租業務，碧桂園是帶著社會責任的，盈利只是其次。程光煜表示，公司一直堅持「民生地產」理念，在長租公寓的租金定價貼近市場需求，符合租客承受能力。

研發機器人：技術手段消除安全問題

今年7月，碧桂園進軍機器人領域，將與各院校、研發機構和企業進行合作，可望以機器人來代替人工，進行危險的施工操作，希望減少事故發生。

集團將在順德建設「機器人谷」，莫斌稱現在已開始籌備項目，但沒有量化計劃制定預算，更重要的是對機器人核心技術的研發和積累，以形成核心競爭力。

機器人項目最大特點是自帶應用場景，圍繞房地產業務發展，機器人研發方向包括特種及服務型機器人，服務型機器人如烹飪、看護、巡檢、清潔機器人，而特種機器人包括建築、裝修、農業、醫療機械人，發展智慧製造以服務房地產產業鏈，提升自動化水平，相信機器人業務將為碧桂園未來發展提供可觀的價值空間。

文：敖璐斯

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