特斯拉Robotaxi計畫打臉？擬在加州推「人類駕駛」計程車服務

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 18:00

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特斯拉擬在加州推「人類駕駛」計程車服務。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，CPUC 發言人指出，與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Waymo 不同，特斯拉無法使用自動駕駛汽車運營其服務，因為該公司尚未獲得所需的許可證，也尚未提出申請。

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此言與特斯拉執行長馬斯克本週稍早在財報電話會議上的說法產生落差。馬斯克曾表示，特斯拉正在「取得監管許可」，準備在包括舊金山灣區在內的數個市場推出機器計程車服務。

《Business Insider》報導則指出，特斯拉在加州的這項服務將由人類駕駛員駕駛，並由人類駕駛員控制車輛。

特斯拉自動駕駛部門負責人 Ashok Elluswamy 在同一場會議中補充說，公司在舊金山灣區推出一項「人工駕駛的自動駕駛計程車」服務「只是為了加快速度，同時正在等待監管部門的批准」。

特斯拉仍不得在加州以自動駕駛車輛載運乘客

不過，根據 CPUC，即便有安全駕駛員在場，特斯拉目前仍不得在加州以自動駕駛車輛載運乘客。該機構發言人指出，特斯拉只能使用「非自動駕駛汽車」並由人類駕駛員來運送乘客。

CPUC 發言人表示，特斯拉於週四（24 日）告知，計劃根據其持有的許可證，為「員工的親朋好友」和「特定公眾」提供乘車服務。該許可證允許人類駕駛員駕駛「傳統車輛」運送乘客。

《路透》指出，針對灣區的計程車計畫，特斯拉或許會使用其「全自動駕駛（監督）」功能，該功能可執行多項駕駛任務，但需人類駕駛員保持警覺並隨時接管。

CPUC 發言人未明確回應特斯拉是否可以使用該功能，但此類技術在加州不需要自動駕駛汽車許可證，因為預計人類駕駛員將始終處於控制狀態。

特斯拉仍須取得 CPUC 與 DMV 多項許可

目前，特斯拉需取得 CPUC 及加州車輛管理局（DMV）的多項許可，才能在州內測試與部署自動駕駛車輛。

不過，至今特斯拉僅持有 DMV 核發的測試許可，允許配備安全駕駛員的自駕車進行試驗。

根據加州法規，若特斯拉希望發展無人計程車服務，下一步需申請 CPUC 的無人接送許可，並進入「不可收費」的試營運階段，方可逐步擴展為正式營運。