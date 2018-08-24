光燿科陷入貼息 擬10月1日完成三合一

光學鏡頭廠商光燿科 (3428)2 元現金股利今天除息，參考價為 33.35 元，股價開低走跌，陷入貼息窘境。光燿科為光學鏡頭廠，為非蘋手機鏡頭代表廠商，主要大客戶包括 OPPO、Vivo 等品牌大廠，上半年合併營收為 7.53 億元，營業毛利為 1.24 億元，合併毛利率為 16.52%，稅後盈餘為 2282 萬元，每股盈餘為 0.24 元。



光燿科 7 月合併營收為 1.23 億元，年減 24.49%；累計前 7 月合併營收為 8.76 億元，年減 17.79%。



光燿科與勁永 (6145)、崴強(6298) 進行「三合一」計畫 ，擬共組一家新控股公司，預計 10 月 1 日為股份轉換基準日，將重新在證交所掛牌上市。新控股公司將同時持有勁永、崴強和光燿科 100% 股權。原本三家公司下市，但均維持各公司的存續、名稱及現有經營，並留任全部經營團隊及員工。



光燿科表示，由於大陸智慧型手機需求增溫，預期下半年會比上半年好。