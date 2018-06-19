光燿科股東會通過配息2元及與勁永、崴強合組新控股公司

光學鏡頭廠商光燿科 (3428) 今天召開股東會，承認 2017 年財報及通過配發 2 元現金股利，同時也通過與勁永 (6145)、崴強(6298) 共組一家新控股公司，透過上下游產品的垂直整合，擴大經營規模、提升競爭力，目標 10 月換股合體。光燿科 2017 年合併營收為 17.21 億元，年減 13.53%，稅後淨利為 2.45 億元，年減 3.37%，每股盈餘 2.55 元。



光燿科與勁永、崴強於 5 月初宣布「三合一」計畫 ，擬共組一家新控股公司。三家公司今天同步召開股東會，光燿科會中順利通過該案。



新設控股公司成立後，預計 10 月 1 日為股份轉換基準日，將重新在證交所掛牌上市。新控股公司將同時持有勁永、崴強和光燿科 100% 股權。原本三家公司下市，但均維持各公司的存續、名稱及現有經營，並留任全部經營團隊及員工。



光燿科為非蘋手機鏡頭代表廠商，主要大客戶包括 OPPO、Vivo 等品牌大廠，5 月營收創下 10 個月新高達 1.8 億元，月增 39%，年減 13.19%。目前公司產能近滿載，隨蘋果進入拉貨旺季，光燿科也可望受惠。



光燿科因應手機鏡頭不斷升級，今年持續在產品規格升級，朝 2000 萬畫素以上及 6P 量產。儘管智慧型手機趨近飽和，但多鏡頭是未來趨勢下，可望為光學廠帶來正面。

