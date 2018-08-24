創業家三大平台App下載突破500萬次 快搶時段業績增五倍

創業家 (8477) 宣佈，本月旗下三大垂直平台生活市集、好吃市集、3C 市集 App 下載次數突破 500 萬次。創業家表示，目前整體行動端業績已達 8 成，今年更主攻午休時段商機，透過大數據精選出當前時節的熱銷商品，於每日午間 12 點於三站 App 限時限量開賣，創造午間搶購高峰，以近一個月的成效來看，快搶時段的推薦商品銷量是平時的 5.1 倍。創業家兄弟共同創辦人廖家欣表示，本月 App 下載正式突破 500 萬里程碑，下一步將運用 AI 輔助數位廣告配置最佳化，並持續優化客製化廣告運用及達到動態絕對低價的優勢，同時，下半年更首重點數經濟的運用，結合 AI 科技深化會員端的行銷，以提升品牌黏著度。



創業家指出，旗下三大垂直電商擁有 500 萬以上 App 會員，下半年將由「點數經濟」助燃再創佳績，期望大幅增加消費者黏著度。於即日起旗下三平台也同歡慶 App 下載達 500 萬，展開一連串活動回饋消費者，盼下半年業績將以不間斷的活動再推升全新里程碑。