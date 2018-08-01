〈創業家法說〉寫三高紀錄 上半年EPS 1.58元 賺贏去年全年

網購平台創業家 (8477-TW) 今 (1) 日發布第 2 季財報，由於上半年合併營收達 24.49 億元，年增 42.33%，加上營業費用管控有成，推升稅後純益達 3263 萬元，年增 175.66%，每股純益(EPS)1.58 元，已賺贏去年全年 EPS 0.92 元，可觀察到上半年營收、毛利均創歷史新高，稅後純益也創上櫃後的新高。

就單季來看，創業家第 2 季稅後純益為 1555 萬元，年增幅高達 533.92%，EPS 0.75 元，也是 3 年來同期新高。

創業家指出，旗下各大電商平台成功運用精選商品和策略結盟，創造出高議價能力和高銷量數字，毛利率更優於其他兩大電商平台，進一步推升獲利能力。

可觀察到創業家自去年第 4 季起已與愛合購、夠麻吉、Payeasy 策略結盟，並陸續與智付寶、全家便利商店和 Obike 共享單車合作，截至上半年所有策略結盟夥伴的營收占比已達整體 17%，年成長高達 500%。

創業家強調，與競爭同業相比，價格平均有 10-20% 的價差，單品銷量也高於競爭同業 10-30 倍，成功創造出消費者、廠商和平台三方共好的營運模式。

目前創業家兄弟旗下三大垂直電商平台 App 總下載數突破 500 萬，展望後市，由於下半年進入傳統旺季，保持相當樂觀的看法。