〈創業家法說〉尋找藍海商機 下半年發展將集中二大主軸

網購平台創業家 (8477-TW) 今 (1) 日公布上半年獲利超越去年全年，在網購紅海市場中成功突圍，展望下半年，創業家表示，全力發展二大主軸是「AI 和大數據的運用」以及「絕對的價格競爭力」，今年已成立 Data Team，持續尋找客製化的藍海商機。

創業家董事長郭書齊說明，若做大量同品項商品銷售，就能擁有高議價能力並回饋給消費者，因此，守住毛利率表現的同時，要藉此努力讓消費者在旗下平台購物便宜更有感，以做出競爭優勢和差異。

創業家已正式成立 Data Team，總經理郭家齊提出整合催生 AI 應用方案，期望達成內部營運績效提升，並藉此尋找客製化的藍海商機。

以今年度來看，創業家上半年的人均貢獻度平均為 267 萬，已較 2016 年平均貢獻金額提升近 3 成，同時，客製化廣告的成效帶動點擊率增長 1 倍、轉換率提高 2 成。

展望未來 AI 的應用，創業家強調，將更積極讓 AI 深入自動化的廣告配置和推薦系統，同時以動態的絕對低價策略，朝最佳化的商品訂價方式邁進。

而旗下另一個走 B2B2C 銷售模式的松果購物，透過 AI 強化使用者體驗，下半年預計推出以圖搜圖、情緒體察系統，目標打造最聰明的電商平台。

另外，郭書齊表示，創業家不排除任何發展的可能性，未來對於併購或入股都會採取開放態度，不過要先站穩台灣市場，2 年內不會有到國外發展的計畫。