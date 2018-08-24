志超Q3營收與毛利率可望雙揚 搶攻伺服器厚板市場

PCB 廠商志超科技 (8213) 今年第二季每股淨利 0.74 元，公司原先以 NB 與光電板為主要業務，近期則已釋出將揮軍伺服器市場領域的消息，也透露，預期第三季營收與毛利率均可同步走揚。志超目前營收中，光電與 NB 板占比達到七成，其中又以光電板貢獻最大，貢獻志超單月逾四成的業績，NB 則挹注近三成營收；而志超透露，現自 NB 板端的管道，爭取切入伺服器厚板領域，目前也正在尋求認證。



志超第二季營收 58.07 億元，毛利率 12.23%，季增 0.8 個百分點，單季稅後獲利 1.82 億元，季增 31.22%，單季每股淨利 0.74 元，累計今年上半年，營收 110.98 億元，毛利率 11.85%，稅後獲利 3.21 億元，每股淨利 1.31 元。

