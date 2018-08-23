〈志超法說〉陸環保法規趨嚴影響 PCB設備支出及處理成本將明顯增加

針對中國大陸雷厲風行環保法規，已造成建滔集團旗下深圳達信因排汙不合規定，無法繼續生產，將在 9 月 30 日前關廠解散。PCB 廠志超 (8213-TW) 副總經理胡秀杏今 (23) 日指出，此狀況有利具生產規模的大廠接單，但 PCB 廠所立即面臨的問題，則是投入環保的成本明顯提高。

胡秀杏今日出席法說會，應法人詢問提出答覆；他指出，中國大陸環保標準持續提高，就志超而言，馬上面臨的是問題是環保設備成本支出提高，另一方面，恐形成運出廠區處理的廢棄物費用增加，雖然環保設備成本增加支出，並非是年年都需的費用，但是隨著環保法規趨嚴，因此不斷進行環保設備升級，也是一筆可觀的支出。

中國大陸為改革側品質，因此提升環保法規排汙標準，同時加強執行力，胡秀杏分析，此趨勢對具生產規模的 PCB 廠，成為有利的方向。

志超去年營收比重來看，LCD 光電板占 41% 比重最高，NB 板占 29%，兩者占營收 7 成，但由於中國大陸新世代面板廠興起，雖然志超光電板維持對三星、LGD、群創、友達等面板廠出貨，但中國面板廠京東方、惠科、華星、熊貓等當地面板廠客戶出貨比重，也持續增加中。

志超目前兩岸 PCB 月產能約 900 萬平方呎，產能分布包括台灣桃園、高雄，大陸的中山、無錫、蘇州、江陰及四川遂寧，其中無錫月產能 200 萬呎最高，今年並沒有大規模擴充產能的計畫，胡秀杏也強調，志超自日商化成併購的高雄志昱科技，目前業務也仍在打底階段。