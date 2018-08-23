聯準會：支持9月升息、川普經濟學 貿易戰是風險性來源

根據聯準會最近一次政策會議的會議紀要，該央行已做好只要經濟保持在正軌就將再度升息的準備。

「許多與會者暗示，如果接下來公佈的數據繼續支持他們目前的經濟展望，那麼可能很快就適合採取下一步措施來取消寬鬆政策，」聯準會週三公佈的 7 月 31 日至 8 月 1 日會議紀要顯示。

會議紀要稱，目標利率的「進一步逐步上升」，將與「經濟活動持續擴張，勞動力市場狀況強勁，以及中期內通膨率接近 2% 目標水平的狀況保持一致」。

傑克森霍爾

聯準會自 2015 年 12 月以來已經七次上調利率，每次 25 個基點，經濟成長幾乎毫無受損跡象。儘管如此，升息還是招致美國總統川普的批評。聯準會主席鮑爾將於週五在聯準會堪薩斯分行舉行的傑克森霍爾年度論壇上，以「經濟變化中的貨幣政策」為題發表演講，屆時可能發布他的最新展望。

聯準會在本月早些時候維持基準貸款利率不變，同時，對經濟成長狀況的描述由 6 月份的「穩固」升級為「強勁」。

他們在會上討論的大部分內容與上行和下行風險有關。

一些與會者擔心，「若經濟成長超出潛在水平的時間太長，可能會加劇通膨壓力或加劇最終會導致經濟下滑的金融失衡狀況，」會議紀要顯示。

聯準會地區銀行報告稱，企業應對需求強勁或投入成本上升的「提價空間較近期有所擴大」。

財政刺激計畫

他們討論了財政刺激措施的影響，其中一些人提到，「更大或更持久的積極影響」構成潛在的上行風險。

「所有與會者均指出，持續的貿易分歧和建議實施的貿易措施，是造成不確定性和風險的重要來源，」會議紀要寫道。

工作人員介紹了利率下限和替代政策工具。紀要顯示，與會者強調非常規工具的經濟影響存在「相當大的不確定性」，同意在未來會議上繼續研究這一主題。

根據紀要，工作人員仍預計經濟將「以高於趨勢的速度成長」，並「繼續假設勞動參與率超乎尋常的周期性改善將削弱對失業率下降的展望。」

數據顯示美國勞動力市場強勁，通膨率在央行 2% 的目標附近，這鞏固了投資者對聯準會將在下個月會議上再度升息的預期。