美股盤後─川普有憂與企業獲利多空拉鋸 道瓊收低88點 Nasdaq上漲

華爾街評估川普總統重現的政治擔憂，也反應強勁的企業獲利，美國股市週三進行整理，收盤漲跌互見。



道瓊工業平均指數收低 88.69 點或 0.34% 至 25733.60。

Nasdaq 指數收高 29.92 點或 0.38% 至 7889.10。

S&P 500 指數收低 1.14 點或 0.04% 至 2861.82。

費城半導體指數收高 6.25 點或 0.46% 至 1354.53。

目前這波多頭市場週三達到 3453 天之久。這段期間，S&P 500 大漲逾 300%。週二，這波多頭市場期間則平了由 1990 年 10 月至 2000 年 3 月的多頭市場記錄。

分析師說，金融危機後，金融市場氣氛低迷，雖預期反彈，却沒料到持續如此之久。

川普的前私人律師柯恩對八項指控認罪，包括逃稅，政治獻金，對金融機構做了不實陳述。柯恩還承認在川普指示下，付錢給了二位女士。

此外，川普競選團隊主席馬納福特亦被認定有罪，罪名亦為八項。

該消息傳出後，於夜間交易中，美國指數期貨下跌，但很快自低點反彈。

分析師說，不確定投資人是否在意。今早傳言大多指向彈劾的條件並不存在。這件事有爭議，創造了不確定性，但目前對股市影響不大。

報導指出，美國與墨西哥在北美自由貿易協定 (NAFTA) 議題上，週四可能宣布達成協議，亦有助支撑股市。

來自北京的九人代表團今日將在華盛頓與美國官員展開會談，可望減緩兩國之間的磨擦。

分析師說，川普總統引發的政治雜音，干擾了股市。但目前的基本面依舊強勁。

聯準會 (Fed) 今日公布 8 月會議記錄顯示，央行官員擔憂，貿易戰持續，將是經濟的最大威脅。