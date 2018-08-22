〈太陽能三合一〉新事業跨入儲能領域 考慮氫能或碳矽電池 可能與陸廠合資公司

聯合再生能源公司將於 10 月 1 日正式合併，模組與系統等轉型所需團隊已建置完成，昱晶 (3514-TW) 總經理、同時也是未來聯合再生能源執行長潘文輝今 (22) 日表示，聯合再生能源希望能踏出太陽能產業，未來新事業將跨入儲能領域，可能投入氫能電池或碳矽電池，前者將透過旗下昱成的整合平台角色發展，後者可望與中國蓄電池大廠超威合資成立公司，有取得產能的能力，也不排除自己生產。

除系統團隊已建立完成外，潘文輝表示，聯合再生能源希望能踏出太陽能領域，團隊經過半年摸索，決定新事業投資將朝儲能佈局發展，提供完整的再生能源解決方案，凡是不能併網的能源，都需要靠儲能電池，且儲能電池除可做太陽能儲能外，也可作為動力電池使用，目前傾向投入氫能電池或碳矽電池領域。

昱晶旗下 100% 持股矽晶圓子公司昱成，近來也面臨營運轉型，潘文輝表示，國內有專家認為，待太陽光電裝置 20GW(十億瓦) 完工後，將有三分之一的容量無法併網，對儲能電池的需求相當迫切，而政府近來透過南科沙崙綠能科學城，積極發展氫能機車，計畫近 2 年內斥資 23 億元，打造 1 萬輛氫能機車，昱成被選為其中的整合平台公司，未來三合一後，昱成也將成為聯合再生能源旗下子公司，有助聯合再生能源發展儲能電池市場。

至於碳矽電池部分，潘文輝透露，目前已與中國最大蓄電池公司超威接觸中，由於台灣擁有技術基礎與國際化能力，但缺乏生產的低成本經濟優勢，雙方可望在台灣共同建立合資公司，可能代理產品在台銷售，未來不會從生產者角度切入，而是以業務市場為主，「在太陽能產業學到的教訓，就是不必非得自己製造」，最後反而可能變累贅。

新日光 (3576-TW) 董事長、也是未來聯合再生能源董座的洪傳獻強調，由於國內太陽能市場仍存在饋線問題，太陽能系統勢必有相當大比例轉為分布式，因此決定新事業要跨入儲能領域，且三合一團隊中，有許多對電池領域熟悉的專家，氫能與碳矽電池都在評估範圍內，有取得產能的能力，也不排除自己生產。