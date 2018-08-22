工會力阻登錄興櫃 南山人壽發4點聲明回應

南山工會理事長嚴慶龍今 (22) 日率全體理監事約 40 人，手持「勞資爭議大，裁罰罰不怕，興櫃不能過」等標語到金管會陳情，表示在勞資爭議未解決之前，絕不支持南山人壽興櫃登錄、上市櫃的申請。對於南山工會的抗議，南山人壽發布 4 大聲明，其中強調在興櫃登錄階段，不涉及有無「足以影響財務業務正常營運之重大勞資糾紛」議題。

嚴慶龍表示，全國違反勞動法令的企業，第一名即為南山人壽 ; 且南山人壽除拒絕與南山工會進行團體協約協商外，對於南山工會的敵視、打壓也是層出不窮，近年南山人壽更對他本人及常務理事施少華濫用司法權提出多起刑事告訴，且南山人壽長年存有重大勞資爭議，因此，要求金管會與勞動部應嚴格把關，迅速將南山人壽公司內部存有重大勞資爭議列入審查登錄興櫃申請的要件，並嚴格審查，以作為 700 萬保戶、3 萬名員工及全國勞工的後盾。

對於南山工會的說詞，公司派南山人壽發布 4 大聲明如下：

1. 南山人壽未拒絕與南山工會進行團體協約協商，自 103 年以來，已與南山工會進行 67 次正式協商會議，更於 104 年 10 月 1 日簽訂團體協約。近期於 107 年 8 月 8 日去函邀請南山工會協商，但該工會於 8 月 13 日回函婉拒。南山人壽已於 8 月 21 日再度函請南山工會進行協商，持續與工會溝通，聽取工會訴求。南山人壽仍需全盤考量法源依據、業務同仁合約、保戶服務工作及全體三萬多業務人員共識，不宜貿然決定，並將持續與工會進行溝通，依合法、合理的原則，並考量多數業務夥伴的權益來處理。

2. 日前媒體報導南山人壽受裁罰 24 案中，其實僅有 1 件是因為員工加班超時，南山人壽已檢討改善，避免員工加班超過法定時數。其餘 23 件裁罰，都是因為工會發動檢舉，主張南山工會並未同意員工加班，要求勞動局裁罰南山人壽 (因勞基法規定，員工加班必須獲得工會的同意，才符合法令的要求) 。但南山人壽對於加班之員工均依規定發給加班費，並未影響員工之權益。

3. 南山工會主張南山人壽敵視、打壓工會，對工會幹部提出多起刑事告訴，但事實是工會幹部在 104 年 12 月間發函給全國 125 所大專院校，詆毀南山人壽名譽，又發動街頭抗爭，暴力傷害南山人壽人員，南山人壽才向警方報案。

4. 關於南山工會主張主管機關在勞資爭議解決前，不能同意南山人壽登錄興櫃，但興櫃登錄與股票上市不同；在興櫃登錄階段，不涉及有無「足以影響財務業務正常營運之重大勞資糾紛」議題。

