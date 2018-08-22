〈天仁急拓海外〉陸客減少影響不大 年底選舉恐影響茶飲消費 下半年業績審慎看待

天仁茶業 (1233-TW) 今年上半年在業外匯兌收益及海外授權金收入挹注之外，稅後純益 9429 萬元，年增 10.42%，每股純益達 1.04 元；天仁總經理林仁宗今 (22) 日指出，目前天仁 8 成營收來自於台灣市場，對於下半年的業績發展受選舉等變數影響，仍以與上半年持平保守看待，海外市場將積極經營。

林仁宗是今天出席交易所的業績發表會時，對於天仁的整體發展方向及業績走勢，提出較審慎的看法，林仁宗並強調，去年以來大陸團客來台數量的減少，對於天仁門市的業績實質影響並不大，但目前距離今年年底的選舉已近，消費者關注重心的轉移，可能形成對於餐飲、茶飲消費的萎縮，下半年業績天仁仍審慎看待業績的發展。

天仁今年上半年營收約 10.86 億元，年增 2.69%，稅後純益 9429 萬元，年增 10.42%，每股盈餘 1.04 元；其中營業外收入受惠匯率收益以及海外權利金增加，達 2300 萬元，較去年同期匯兌虧損造成業外損失 153 萬元，大幅成長並明顯挹注整體獲利。

天仁 7 月營收 1.69 億元，月減 5.48%，年減 0.48%；累計 1-7 月營收 12.65 億元，年增 1.88%。

目前天仁台灣地區目前有 104 家營運據點，至今年底前將再開 2-3 家，預計今年底前達 107 家店。而該公司積極在茶葉門市之外發展餐飲品牌，林仁宗表示，除有助平衡冬夏業績的發展之外，同時，透過餐飲品牌的連鎖體系建立，也有助於在同一區域經營出更多的年輕客群，如天仁新品牌 CHAFFEE 預計第 4 季在微風南山新增一家新店，也將成為天仁餐飲體系在信義區的多品牌第 3 家據點。