〈太陽能三合一〉合併轉型準備就緒 目標明年底單月損平、2020年獲利

由新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 合併組成的聯合再生能源公司，將於 10 月 1 日正式合併。新日光董事長洪傳獻今 (22) 日表示，3 家公司第 2 季虧損已大幅收斂，顯示轉型成效漸顯，目前 3 家公司對中國依賴度低，約為所有訂單量的四分之一至五分之一，成功走出備胎式代工模式，合併後盼明年底達到單月損平，目標為 2020 年獲利。

新日光董事長、同時也是未來聯合再生能源董座洪傳獻指出，中國六一新政雖對第 2 季太陽能產業造成影響，但 3 家公司均積極進行策略轉型，使虧損幅度較首季縮減 31.3%，也較去年同期大幅縮減 19.2%，顯現初步轉型成效，若未有轉型起步，第 2 季財報表現將會更差。

洪傳獻表示，3 家公司目前針對三合一已準備就緒，將從電池製造轉為系統為主的公司，初期策略盼能擴大模組系統端的獲利，以彌補電池事業的損失，目標為明年底達到單月損益兩平，2020 年達到獲利目標。

昱晶總經理、同時也是未來聯合再生能源執行長潘文輝表示，年初 3 家董事會通過合併案後，每周均定期做經營檢討，向成本管控最佳、技術最佳的目標看齊，電池部分，目前 PERC 技術已達尖端水平，以 290W 的多晶電池超越市場平均水準的 270W 至 275W，也朝向 HJT 異質結電池的高端技術生產前進。

模組部分，潘文輝表示，聯合再生能源將發展自己的模組品牌，包括透過針對台灣嚴苛氣候環境研發的雙玻雙面電池、抗風抗鹽害的 310W 高端 PERC 產品，善用台灣技術優勢，做出差異化以提升核心競爭力，不過，也不可能全都專注於高端或利基型產品，針對需求較普遍的一般性產品，部分會採取委外代工。

潘文輝強調，經過近來的轉型努力，已走出備胎式代工模式，3 家公司對中國的依賴性非常低，約為所有訂單量的四分之一至五分之一，中國廠商反而成為 3 家公司的備胎，意謂未來若要打價格戰，可委外由中國廠商代工出貨。

系統開發部分，潘文輝表示，目前為止已併網的發電容量達 500MW(百萬瓦)，規劃中的系統案場量超越 1GW(十億瓦)，已在台灣、日本、美國、歐洲建立系統開發團隊，並持續與國內外大型基金、壽險公司及投資人洽談電廠合作，繼新日泰的成功案例後，已與其他壽險公司籌畫下一個 YieldCo，預計今年底前完成設立，以持續供應充足的資金建置新的電站。

洪傳獻指出，聯合再生能源近日已與日本大型私募基金簽約，將針對於彰化嘉義投資約 400MW 的大型地面型電站合作，投資額約新台幣 200 億元，也與國內壽險公司合作，在台南地區投資 100MW 的大型漁光專案，目前已與大部分地主簽約完成，預計明年動工興建，在不影響原農漁業生產的前提下，兼顧發展綠能設施。

昱晶與昇陽科將於 9 月 17 日停止交易，聯合再生能源公司預計於 10 月 1 日成立，政府私募基金可望於 10 月中旬到位，並於 11 月底的股東臨時會選任新董事。