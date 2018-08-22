免費交易！摩根大通推新款投資APP 網路券商股聞訊大跌

周二摩根大通宣布將於下周發行新款免費投資 APP。受此影響，網路券商股大跌。截止發稿，Charles Schwab 暫跌 1.7％，TD Ameritrade 跌幅超 5%，E－Trade 跌幅超 3%。

摩根大通表示，該投資 APP 將名為 You Invest。所有此款投資 APP 用戶將可在第一年內免費進行 100 次股票或 ETF 交易，摩根大通的私人客戶將獲無限免費交易。這款投資軟體還帶有自動投資組合創建工具，客戶也可以免費獲取該行的股票研究報告。

CNBC 指出，連作為全球最大投行的摩根大通也要通過壓低費用的方式爭取客戶，無疑將使網路券商之間的競爭更加白熱化。

加拿大皇家銀行分析師 Gerard Cassidy 指出，摩根大通此舉是為了擴大客戶群。「如果他們可以通過此種產品吸引新的客戶，然後向這些客戶出售其他利潤更高的產品，他們就贏了。」

隨著更多投資者轉向被動投資方式，執行交易，管理投資組合或者管理 ETF 的成本已經大幅下降。不僅摩根大通，很多其他投資機構也在推出免費產品。

富達投資（Fidelity Investment）本月早些時候宣布將成為第一家提供無管理費核心指數的基金公司。全球最大的資金管理公司貝萊德（BlackRock）6 月也表示，對其 11 隻 ETF 基金削減費用之後，將繼續削減其增值潛力最大的一些產品的費用。

投資經濟公司中，Robinhood Markets 提供的免費交易 APP 最近吸引了超 500 萬用戶，在短短幾年內就獲得了 56 億美元的估值。

CNBC 指出，摩根大通的競爭優勢明顯：它已經與一半的美國家庭建立了金融聯繫，該銀行網路與手機 APP 用戶已達 4700 萬人。

早在 2016 年 6 月，摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 就暗示他從亞馬遜的 Prime 會員制和其他服務中獲得靈感，正考慮推出免費的經濟交易或免費投資計劃。

全球數字財富管理主管 Kelli Keough 表示，You Invest 將幫助摩根大通接觸到包括千禧年一代在內從未投資過的人，以及被大量投資選擇淹沒的人，後者可能擁有摩根大通帳戶但是在別的地方投資。早期試驗表明，You Invest 用戶的平均年齡比該行金融顧問的客戶平均年齡年輕 15 歲。

周二，截止發稿摩根大通股價上漲 1.3%。