鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 17:34

台股本周隨全球股市進入高檔震盪，統計 6/22-6/26 大盤回落逾 3000 點，投資人無懼回檔，資金勇敢加碼槓桿型商品。同期間台股正 2 ETF 日均成交量、成交金額均較前一周成長逾 6 成，其中台灣 50 正 2(00631L-TW) 更創下單周歷史新高，顯見「第四法人」對台股深具信心。

越跌越勇！散戶續買「正2」 00631L單周日均成交量、金額創高。(圖:shutterstock)

統計 6/22-6/26 期間台股正 2 ETF 日均成交金額、成交量皆較前一周放大，其中 00631L 以日均 168.3 億元的成交金額、43.9 萬張的成交量，雙雙刷下單周新高紀錄；其表現也遙遙領先同類型商品，如國泰台灣加權正 2(00663L-TW)、富邦台灣加權正 2(00675L-TW) 與群益台灣加權正 2(00685L-TW)，單周的日均成交金額落在 11.4 億至 20.2 億元之間，日均成交量則約為 3300 至 1.8 萬張。

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法人分析，自 2025 年川普貿易關稅後，投資人深知若非基本面變化造成的下跌，逢低進場是最佳策略，0050 等市值型 ETF 擁有不錯過大盤漲勢之特性，是低點加碼的重要標的，而積極的投資人更會透過槓桿型 ETF 來增益。

00631L 為國內規模最大的槓桿型 ETF，不論在成交量、成交金額上都居冠同類型商品。統計 6 月以來至 6/23，00631L 上漲 8.83%，其他加權指數正 2ETF 則介於 8.35% 至 8.1%。

近期，00631L 日前調整增持台積電 (2330-TW) 現貨，補足相關曝險後績效更加貼近台灣 50 指數單日正向兩倍，表現將持續與加權指數正 2ETF 有所差異，成為投資人最青睞的追求高報酬的正 2 商品。

法人更進一步分析，近年來隨著 ETF 規模日漸龐大，資金透過 0050、00631L 等市值型進場配置，買超權值股，已讓台股逐步走向散戶、外資分庭抗禮的新局面，且因為 ETF「資金集中、標的集中」，強大力量形成護航台股的第四法人，將是未來台股攻克 5 萬大關的重要基石。