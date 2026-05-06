鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-06 13:34

圖表：凱基證提供。

台灣主動式 ETF 自去年首檔產品推出，至今滿一周年，主動式 ETF 市場迅速擴張，受益人數不僅突破 134 萬，資產管理規模更逼近 3000 億元，躍升為投資人配置的新焦點，凱基證透過海外市場的發展經驗，也推演未來可能的四套發展劇本。

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凱基證指出，在今年第一季美伊戰事期間，台股主動式 ETF 展現出抗跌特性，數主動式 ETF 跌幅小於大盤，突顯主動選股策略在波動環境中的防禦優勢；另根據 Brown Brothers Harriman 全球金融服務機構調查，逾 60% 受訪者認為未來一年最具吸引力的投資方式為主動管理。

因此，凱基證推演台灣主動式 ETF 未來可能的四套發展劇本，包括發展平衡 / 多資產 ETF、增設 ETF 級別 (ETF Share Class)、納入衍生性商品架構以及推動白標 (White-Label)ETF 合作，皆是拓展主動式 ETF 的重要關鍵。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，台灣 ETF 市場已迎來主動管理的升級浪潮，藉由基金經理主動選股的機制，可因應不同產業與主題的輪動趨勢，進而提升投資組合彈性，因此更受到投資人青睞，成為資產配置的重要選擇之一。