中介高額的拿房成本，現在承諾不漲租金靠譜嗎？

房子已經在中國成為全民熱討的話題，不管是房租還是房價都是大家比較有爭議的。近期，更是由於熱門城市的高房租再次把大眾的住房問題推到了“風口浪尖”。

尤其是生活在北上廣這些大城市的“打工仔”，面對越來越高的房價，買一套屬於自己的房子已經越來越難。可是，話說回來普通打工仔買不起房子租一套房子也還算湊合，然而近兩年由於一些大型中介的介入，房租價格快速增長，尤其是北京、上海等大型熱門城市的房租價格基本是三年翻一翻，就拿小編自己所在的城市（北京來說），像三環左右一個10平米的小卧室，在自如、蛋殼等中介租金已經普遍在3000元人民幣上下，這也就意味著大部分普通上班族的相當一部分收入就貢獻給了房子，再加上高額的物價成本，生活在大城市的普通上班族一個月收入基本所剩無幾。

那麽，近期房租快速瘋長的幕後推手到底是誰？財華社認為，這恐怕與資本的介入脫不了關係。

中介拿房成本大幅提高

自如這幾年能在一線城市快速擴張，這主要離不開資本在背後的推力，因為像自如、蛋殼等這種長租公寓的投資回報相對不高，除去一些裝修成本，基本不賺錢。問題是，公司沒有賺到錢，這幾年怎麽實現快速擴張的呢？

那就隻有借助資本這一條路了，公開資料顯示，今年1月份，自如宣佈完成40億人民幣A輪融資，由華平投資、紅杉資本中國基金、騰訊3家機構領投，華晟、融創中國、泛大西洋投資、源碼資本、海峽、新希望等機構跟投。其估值逾200億元，刷新中國長租公寓行業單筆記錄。今年6月，蛋殼公寓也宣佈完成7000萬美元B+輪融資，由老虎環球基金領投，B輪投資方華人文化產業投資基金、高榕資本、愉悅資本、酉金資本、元璟資本跟投。此前，蛋殼公寓於2月底完成1億美元B輪融資。

正是由於資本的推潑助瀾，使這些長租公寓的中介公司得到快速發展。按理來說，大城市建立這種長租公寓可以很好的解決一部人的住房問題。但是，由於一下子行業湧入太多資本，而行業整體出租的房源有限，導緻了這些中介為了爭取拿下房子，付出了較高的價格。

具體看，當前北京約有17000套房源在出租，就算現在手持大量資金的地產中介全部以漲價50%掃貨吃下，月均價從5000漲到7500計算，年租金總額也不過15.7億元，單單是自如便在今年融了40億，僅是其一家，就完全有能力推高房租了。

而中介快速漲價爭奪式拿房，這中間的成本必然是租客承擔了，資本進入也不可能是為了做義工。那麽問題是，中介拿地價格高漲，資本也要賺錢，近期承諾的不漲租金是真的嗎？

治標不治本

在社會輿論的重壓下，北京市房地產中介協會召開座談會，自如、相寓、蛋殼公寓等10家主要住房租賃企業負責人參加，共同承諾落實“三不得”要求，併承諾不漲租金且拿出手中共計超過12萬套的全部存量房源投向市場。

這句話透露出了什麽？中介在集體囤積房產，且數量已經高達12萬套。而另一邊，又是在高溢價拿房，市面上可出租的房屋價格不漲才怪。雖然說近期由於政府部門的介入中介集體承諾不漲房租，但是畢竟治標不治本，併不能長期解決地產租賃市場的問題。

租房和房價之間主要存在的問題就如地產大亨潘石屹所說，房屋租售比不正常，北京住宅租金回報率隻有1%，正常的租金回報率應該比銀行的貸款基準利率（5%）高一點。這麽低的租金回報率，意味著你存錢到銀行都比用錢去在地產租賃市場做投資劃算，資本正是瞅中了這一點，開始囤積房子，租金低的時候租進來，租金高的時候再租出去，他們就可以賺到其中的差額。

那麽，怎樣才可以很好的解決租房和房價中間存在的問題?其實就是使房子的租售比回歸正常，一是讓房屋的價格不能在大幅上漲，最好是維持價格穩定或者微微下挫；二是讓房租的價格維持穩定，隨著時間使兩者之間的關係形成合理狀態，這樣或許才是解決當前地產業最有效的辦法。

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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