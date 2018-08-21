《如懿傳》一波三折終上映，出品方三啓IPO終嫁騰訊

早在2017年5月就拍完了的《如懿傳》，終於在2018年8月和觀眾見面了！隻可惜《甄嬛傳》攢下的好口碑已經被時光衝淡，中途又殺出了《延禧攻略》這匹黑馬，這部僅演員片酬就過億的大成本製作能否成功爆紅著實難說。

閱文155億收購新麗傳媒，資本市場卻不認賬

和《如懿傳》一樣歷經波折的，還有它的出品方新麗傳媒！這家公司五年内三次衝擊IPO未果，競爭對手們卻或借殼或IPO成功接軌資本市場，新麗傳媒最終隻能在《如懿傳》上映前夕被閱文（00772-HK）收購併入“騰訊係”。

從155億的收購價來看，閱文集團這身賣的不虧！但資本市場卻不認賬，自8月13日閱文集團傳出155億收購新麗傳媒以來，閱文集團的股價就“跌跌不休”，蒸發了好幾百億市值。顯然資本市場對閱文如此高價收購新麗傳媒併不認同，用腳投票向閱文表示抗議。

閱文集團（00772-HK）最近一月股價走勢 圖源：港交所

155億，閱文集團究竟花的值不值？

不過話說回來，閱文集團這155億花的究竟值不值？資本市場說了不算，閱文說的也不算，還得看新麗傳媒未來能給閱文集團帶來多少收益，而這又取決於閱文集團對於新收編小弟新麗傳媒的規劃。

雖然有意打造泛娛樂產業圈，但閱文目前仍隻能劃入閱讀平台、文學IP培育平台的陣營中。閱文想將自己打造成“中國的漫威”，一個成熟的影視公司不可或缺，而新麗傳媒恰好就是這樣一家公司——不僅有著製作《我的前半生》、《白鹿原》、《餘罪》等爆紅影視劇的經驗，而且在網絡文學大IP劇的嘗試上也屢獲成功，之前大火的《扶搖》、如今的《如懿傳》都屬於此列。

毫不誇張的說，閱文和新麗傳媒的牽手標志著閱文集團“IP+影視+遊戲+週邊”的全產業鏈搭建的第一個里程碑。從此角度看，閱文集團這155億花的不虧！

隻不過IP運營併不是簡單的“文學部門+影視部門+其他部門”的拼合，要實現IP（主要是網絡文學IP）商業價值的最大化，整條產業鏈應當是上下一心、共同發力、力求覆蓋IP價值的方方面面，這也意味著新麗傳媒同閱文間的聯手還有待時間磨合！

作者：熊思怡

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