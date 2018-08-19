中國水泥價格8月走揚 台泥GDR套利賣壓可望消化完畢

台泥 (1101-TW) 第 2 季每股純益 1.51 元，創下 10 年新高，表現優於法人預期，累計上半年每股純益 2.14 元，上半年獲利已賺嬴去年全年；法人認為，下半年中國持續在各地進行淡季停窯檢修，水泥報價持穩，預期 8 月下旬水泥報價將開始走揚；台泥近期遭逢 GDR 套利賣壓，法人預期即將消化完畢，看好今年獲利表現，維持強力買進評等，目標價 55 元。

法人指出，台泥今年獲利明顯成長，主要由於中國水泥產業結構改善，且將台泥國際私有化，加上電廠營運恢復正常，預期在 GDR 套利賣壓將結束下，獲利表現將推升股價走揚。

法人表示，下半年中國水泥產業供需結構改善的趨勢並未改變，水泥報價持穩，預期 8 月下旬開始，各地區準備進入傳統旺季，水泥報價將開始走揚，另外，受中美貿易戰的影響，中國政府為維持經濟成長率 6.5%，市場預期將會擴大基建投資，為水泥需求帶來支撐。

法人預估，整體來看預估台泥第 3 季營收季減 5%，年增 38%，每股純益 1.09 元，表現維持高成長，全年每股純益上看 4.4 元；傳統旺季效應可期，法人維持台泥強力買進投資評等，不過目標價略有下修，由 60 元下修至 55 元。