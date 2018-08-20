盤前財經大事搶先讀2018年8月20日

今日操盤前瞻

央行發布第 2 季國際收支

經部發布 7 月外銷訂單統計

股東會：聯電

法說會：正新、麗豐 - KY、康控 - KY

除權息：國揚、綠意、家登、訊德、豐祥 - KY、韋僑、惠光、研鼎、晶采、台境

DRAM 價格 Q3 漲幅明顯收斂 二因素預期 Q4 價格高峰將至

DRAM 去年市況轉佳，市場供不應求的狀態持續到今年第 2 季，帶動整體 DRAM 報價走揚，原先市場預期，第 3 季進入傳統需求旺季後，DRAM 市況可望持續暢旺，但從目前的合約價來看，漲幅已較第 2 季大幅收斂，顯示市場需求已不如預期熱絡，第 4 季更將受到需求成長有限、供給端產能集中在下半年開出影響，DRAM 價格高峰將至，可能終結連 9 季上揚態勢。閱讀全文...

〈觀察〉金管會 6 招衝 IPO 家數意義何在 300 檔殭屍股更是台股隱憂

近期傳出隨著中美貿易戰擴大，台商赴 A 股上市已有所降溫，此讓金管會信心大增，祭出 6 招擴大資本市場，力拚今年全年上市櫃及興櫃 IPO 百家的目標，不過，衝 IPO 家數難道就是健全資本市場？尤其台灣到去年底有 1647 家上市櫃公司，其中超過 300 檔「殭屍股」，不僅長年虧損且幾無成交量，更值得主管機關關切。閱讀全文...

四家金控法說 8 月底前接力賽 聚焦重點搶先看

8 月為金控法說會高峰，隨著下半月到來，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、新光金 (2888-TW)、第一金 (2892-TW) 將接續登場，適逢金管會釋出金金併題材，其中國泰金、富邦金都在金金併點名名單中，勢必將成為法說會焦點；此外，各金控對中美貿易戰等國際經濟情勢的看法也將是重點。閱讀全文...

〈觀察〉電商業創新行銷無極限 各有各的盤算

在電商殺成紅海一片的市場中，國內大型電商平台業者 YAHOO 奇摩購物中心本周宣布祭出搶客新招─電話行銷，東森 (2614-TW) 旗下東森購物則大打獨家商品牌，富邦媒 (8454-TW) 甚至開賣中古車、並申請保險銷售中，只能說，網購業者越來越全能，瞄準客源也越來越廣泛。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉「川普颶風」橫掃新興市場？！

近半年以來，新興市場股價指數自 2018 年 1 月 29 日開始，隨著道瓊工業股價指數，由歷史高點 26,616.71 點下滑後；慢慢一個一個出現不振態勢。道瓊指數本身開始走入橫向盤整大格局；但各個新興市場卻先後醉倒，慢慢出現偶發、但卻是系列方式地下跌。閱讀全文...



