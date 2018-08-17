〈房產〉末代雨遮效應發酵 全台上半年住宅建照核發量創4年新高

根據內政部統計處新資料顯示，今年上半年住宅建照核發數量為 5.88 萬戶，創 2015 年以來同期新高，和去年同期相比增加 54%，建照量增加一方面是開發商認為最壞狀況已過，願意投入資金買地推案，另一方面則是今年 1 月 1 日雨遮不登記新制上路，市場出現一波搶照潮。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年一些建築法規與登記制度的改變，在新制上路前往往都會出現一波搶照潮，而 2018 年 1 月 1 日起雨遮不登計新制上路，在今年實施日前送件申請建照的案件都適用舊制，以致從今年上半年建照核發數量來看，也出現一波搶照潮。

2018 年上半年住宅的建照核發量為 5.8 萬戶，較 2017 年的 3.8 萬戶年增約 5 成，與 2015 年 5.7 萬戶的水準相當，由於前兩年市場景氣欠佳，建商對於買地推案也興趣缺缺，因此建照核准數量低落，也因為基期太低，讓今年上半年增加幅度特別明顯。

除了雨遮制度的改變外，開發商認為房市景氣最壞的狀況已過，願意買地推案也是導致建照數量增加的原因之一，根據信義全球資產統計，今年上半年開發商購地金額約為 328.4 億元，是 2014 年以來的同期新高，顯見開發商心態上也認為房市至少已擺脫谷底漸入佳境。

曾敬德表示，雖然雨遮不登記的制度今年才上路，但消費者與建商已經提前因應，有些開發案訴求雨遮不計價，不過一樣登記，讓消費者感覺一樣的價格但坪數可以大一些，而消費者對於公設比太高與雨遮坪數過大的建案，除非價格有明顯讓價，不然也不會輕易買單，而目前線上銷售的個案，大部分還是屬於雨遮可登記的推案，未來一段時間可能會出現新舊制推案並陳的狀況。