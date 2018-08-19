台開海內外開發將同步並進 並擬以標售釋出台北市資產

台開 (2841-TW) 在台三大開發之一的新竹新埔園區雲夢山丘，除已取得觀光農場籌設許可之外，台開董事長邱復生指出，且 villa、酒店式公寓、溫泉旅館等均已取得建照，並將以國際建築團隊為企業與個人功能性量身打造為產品重要行銷訴求，同時，更有意進行海外工業區開發。

在美中貿易戰可能開打的同時，台開也擬定以過去在台灣工業區開發執行的經驗，結合專業團隊赴越南等地開發工業區的方案，也為因應地緣政治變化而分散投資、生產據點的廠商提供正規在中國大陸以外的設廠用地。

目前台開的重大土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地及在金門的工商綜合區 BOT 案，今年各園區開發最明確的進度在花蓮洄瀾灣區，並將在今年起有營收的效益，區內的「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，預計年中分階段試營運；同時，已取得使用執照、台灣首間貨櫃星巴克，第 3 季將在該地開幕營運。

至於新竹新埔園區雲夢山丘的開發案，台開除已取得該地觀光農場籌設許可之外，在建物方面 villa、酒店式公寓、溫泉旅館等均已取得建照，台開訴求以三大國際建築師團隊包括隈研吾、BIG、ARUP 與英國 Mole 等可以為企業與個人打造產品。規劃坪數從最小的 400 坪，到最大的 1 萬坪，均可作為企業行館，如員工教育訓練、休閑度假會館功能，更可為個人設計 20 坪以上之專屬空間，成為休閒度假的好場域。

目前台開的土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地及在金門的工商綜合區 BOT 案，今年各園區開發最明確的進度在花蓮洄瀾灣，區內的「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，預計年中分階段試營運；同時，已取得使用執照、台灣首間貨櫃星巴克，第 3 季將在該地開幕營運。

此外，台開並計畫在今年 9、10 月公開標售台北市中影文化城對面資產的台開雙溪逸苑，則邀請建築大師隈研吾設計建築藍圖，未來可作為高級商業空間、私人住宅或畫廊，也可作為企業行館或教育訓練中心，為客戶量身訂做一座有品味的建築，也將成為台北市獨有的「隈研吾建築」。

台開指出，台北「雙溪逸苑」，位於台北市士林區至善路二段 5、7、9、11 號，在中影文化城對面，屬於第二種住宅區，土地持分面積 485 坪，建物共 670 坪。隈研吾建築風格以日式和風與東方禪意為主軸，台開等多項建案，包括花蓮洄瀾灣文化村、新埔王禪老祖廟等，都出自隈研吾設計。