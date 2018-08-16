〈房產〉京華城招商12月開標 底價380億元

台北市京華城購物中心招商案將於 12 月開國際標，為台北市近 10 年內土地所有權出售最大面積個案，由外資商仲戴德梁行負責，董事總經理顏炳立今 (16) 日在招商說明會中指出，京華城的標案是兩岸三地唯一基地達 5000 坪的大型標案；京華城標案底價 380 億元，顏炳立估算，若兩岸關係緩和，京華城此個案價值應有高達 600-700 億元價值。

戴德梁行指出，京華城招商標案分成以全區標售和分區 (A、B、C、D 四區) 標售兩種方式，投資者可自行選擇，以土地單價最高者得標；若採全區標售，土地面積 4986 坪及建物總樓地板面積約 6.2 萬坪；分區標售則將全區假性分割成 A、B、C、D 的 4 個地塊，4 區的位置、面積與價格都不同，投資人可以一塊或多塊投標。

此外，戴德梁行也認為，京華城已向台北市政府申請將現有的容積 560% 恢復成原有的 678.91%，目前仍在審議中。另外，京華城 1990 年從第三種工業區變更第三種商業區，創工業區變更百貨公司首例，當時被限制只能做「公眾服務空間」、「國際購物中心」、「國際觀光旅館」、「辦公大樓」、「文化休閒設施」及「停車場」等 6 項使用，不可做為住宅使用，不過京華城已申請以基地總量體至少 30% 的比例，作為住宅使用。