〈財報〉應用材料營收展望不如預期 盤後股價下挫

世界上最大的半導體設備製造商應用材料公司 (AMAT-US)，營收展望預估低於分析師的預期，加大了市場對於晶片熱潮已過的擔憂。盤後股價下跌 4%。

應用材料被視為半導體產業的指標，該公司預計到 10 月止，第四財季調整後的 EPS 在 92 美分至 1 美元之間，營收落在 38.5 億美元至 41.5 億美元之間。根據湯森路透 I / B / E / S 的數據，分析師平均預期 EPS 在 1.17 美元，營收可達 44.6 億美元。預估展望皆低於分析師預期。

該公司的股票在周四 (16 日) 的盤後交易中下跌 4% 至 45.55 美元，競爭對手柯林研發公司 (LRCX-US) 也下跌約 2%。

市場擔心，智慧手機成長放緩和新技術研發，都將促使晶片製造商降低資本支出，晶片製造設備的需求因而下降。「晶圓代工廠客戶致力於優化現有產能，他們已經削減了今年的資本支出，」執行長 Gary Dickerson 表示。

另一方面，NAND 快閃記憶體晶片價格已從 2017 年的峰值下降近 50%。

晨星公司的分析師 Abhinav Davuluri 表示，他預計 2019 年的記憶體支出相對較弱，導致整體設備支出略有下降。

儘管如此，應用材料的高管仍看好公司的長期發展。Dickerson 表示，人工智慧的進步和大型雲端運算的需求為公司提供了新的機會。「人工智慧大數據時代的應用比以往更大、更廣泛。」

執行長表示，公司有 40% 的營收來自銷售新半導體設備以外的產品和服務，包括製造顯示器和太陽能電池板的設備。

該公司目前截至 7 月份為止，營收成長 19%，達到 44.7 億美元，略高於分析師的平均預測。