說好的重返中國呢？谷歌執行長Pichai：有興趣、但離事實還差得遠

Google(GOOGL-US) 有意重返中國，但距離成為事實，恐怕還有得等。

據《CNBC》報導，在週四的內部會議上，Google 執行長 Sundar Pichai 對員工表示，公司的確有意願拓展中國業務，但距離能夠在當地推出搜索產品「還差得遠」。無論談「會不會」、「能不能」都非常不明朗。

8 月初媒體報導，Google 正祕密研發一個審查版的搜索引擎，以便可以重返中國，引起了許多內部員工的反彈。週四早前，數百名員工連署，表示重返中國的計畫有「緊急的道德及倫理議題」，要求提高此事的透明度。

先前在 2010 年，Google 由於不願配合網路審查，由中國撤出搜索業務，當時他們在中國的市占率不及 30%。

在公司會議上，Pichai 表示，公司對於能在中國推出更多服務的態度開放，目前已經成立團隊，探索多種的可能性。

美中關係目前因貿易局勢處於緊張，據中國官員在 8 月初透露，審查版的搜索產品並未獲得當局批准。

Pichai 指出，現在距離 Google 能在中國推出搜索產品，還相當遙遠。僅管並未提供搜索服務，Google 在北京，上海和深圳的辦公室，仍有 700 多名員工，多數為銷售人員和工程師。去年年底，他們在北京設立一個人工智慧研究實驗室。

Pichai 說：「退一步說，我真的相信，當我們參與世界各地時，能產生積極的影響，而且我認為沒有任何理由在中國會有所不同。」

Google 聯合創辦人 Sergey Brin 也在會中發言，表示在中國推出各種服務都會有一定的權衡取捨，如果能在中國發揮影響會很棒，不過這會是緩慢而複雜的推進過程。