美國同店銷售十年新高 沃爾瑪創近十年盤中最大漲幅

受食品雜貨和電商業務推動，全球最大零售連鎖企業沃爾瑪第二季經調整後 EPS 與營收雙雙超出預期。

沃爾瑪盤前漲超 10%，盤中最大漲幅 11%，最高觸及 100.21 美元，創 2008 年 10 月以來最大單日漲幅。收漲 9.33%，報收 98.64 美元，創 2 月 16 日以來最高。2017 年 11 月 1 日，沃爾瑪股價曾創 106.60 美元的收盤最高。

截至周四收盤，沃爾瑪股價抹去了今年以來的所有跌幅，實現累漲不足 0.1%，市值超過 2900 億美元。值得注意的是，道指周四上漲 396.32 點，是今年 4 月 10 日以來的最大單日漲幅，其中沃爾瑪貢獻了 60 點。

8 月 16 日周四美股盤前，沃爾瑪公布財報顯示，截至 7 月 31 日的第二財季，經調整後 EPS 為每股收益 1.29 美元，超過市場預期的 1.22 美元；營收年增率增長 3.8%，至 1280 億美元，好於市場預期的 1260 億美元。

最值得注意的是，由於食品雜貨和服裝部門銷售強勁，沃爾瑪第二季美國同店銷售增長 4.5%，創逾十年最高增速，遠超分析師 2.2% 的預期，美國門店客流量也年增率增長 2.2%。

此外，沃爾瑪旗下高端會員制商店山姆會員商店（Sam』s Club）可比店銷售額增長 5%。這一數字是分析師預期的兩倍，也是山姆會員商店六年來增長最為強勁的季度。

除實體門店外，沃爾瑪的數字銷售成績也是不俗。沃爾瑪在美國的線上銷售額第二季增長 40%，與公司預期的全年線上銷售額增速相當。

分析指出，與第一季在線銷售額增速回落至 23% 相比，第一財季末對沃爾瑪網站的重新設計及「線上 + 線下」的策略取得了不錯成效。第二季整體營收利多，也與天氣偏熱助推對空調和夏裝購買，以及美國稅改和經濟利多激發了民眾購買力有關。

沃爾瑪 CEO Doug McMillon 在聲明中表示，

我們用「實體店 + 電商」的模式令購物變得更為方便快捷，很高興看到顧客們所作出的反應。

我們將繼續在美國積極推出「線上下單，線下可選配送 / 自提」的策略，並將在中國和墨西哥擴大全方位渠道。

目前，沃爾瑪在美國 1800 家門店提供「路邊自提」服務。CFO Brett Biggs 此前曾在採訪中表示，這一服務帶來了此前從未在沃爾瑪購物過的全新顧客。

儘管營收和 EPS 表現十分亮眼，沃爾瑪第二季的營業收入下滑 3.7%，主要由於銷售及行政成本增加。這一現象或表明，美國的勞動力成本有所上升。會員及其他收入也大幅下跌，年增率下滑 31.1%，至 9.69 億美元。

與此同時，價格投資、運輸費用上漲疊加電商業務所帶來的綜合效應，令沃爾瑪第二季的毛利率下跌 34 個基點。

不過，整體來看，沃爾瑪對全年業績仍舊很有信心。不僅上調了全年經調整後的 EPS 預期至 4.9-5.05 美元區間，還預計全年凈銷售額增長 2%。