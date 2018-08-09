中國的達達-京東到家獲得沃爾瑪、京東5億美元融資

達達 - 京東到家是中國領先的同城快遞服務平台，該公司於週四 (9 日) 表示，已經從沃爾瑪 (WMT-US) 和京東 (JD-US) 的最新一輪融資中融資了 5 億美元。

達達 - 京東到家是由京東的 O2O 業務京東到家和達達合併而成，該公司日單量最高可達 100 萬件。達達是中國的一個大型眾包配送平台，業務遍及 400 多個主要城市，由 500 萬送貨員組成。而京東到家則與零售商合作，提供雜貨和其他物品的一小時送貨服務，每月活躍用戶約 2000 萬。

沃爾瑪於 2016 年首次與達達 - 京東到家合作。目前遍及中國 30 個主要城市，有 200 家沃爾瑪商店在達達 - 京東到家平台上。

「通過與強大的合作夥伴合作，投資發展數位化能力，我們將為客戶創造更輕鬆、更便捷的購物體驗。」沃爾瑪中國總裁兼執行長陳文淵在一份聲明中表示。

而達達 - 京東到家創始人兼執行長蒯佳祺則表示，此翻融資後，公司將持續與優秀零售商夥伴協同合作，通過科技來提升通路效率，並不斷優化和提升用戶體驗，以滿足消費者需求。

目前在電商市場上，京東與中國最大的電子商務公司阿里巴巴競爭強烈。不過，京東得到谷歌和騰訊等其他知名全球企業的支持。今年 6 月，谷歌表示，作為戰略投資的一部分，將向京東投資約 5.5 億美元現金。而來自騰訊的支持讓京東得以通過微信 App 直接向消費者銷售商品。