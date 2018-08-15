沃爾瑪與Ellen DeGeneres合作推出時裝系列

沃爾瑪 (WMT-US) 週三 (15 日) 表示，將與脫口秀節目主持人 Ellen DeGeneres 合作推出女裝時尚系列，希望持續擴大服裝領域的市佔率並與亞馬遜 (AMZN-US) 和 Target 等品牌競爭。

早先，沃爾瑪便與女裝品牌 Lord&Taylor 合作在網路商店上推出服飾。沃爾瑪最近也開始銷售內部品牌的女裝、童裝和大碼服飾。

據摩根士丹利表示，亞馬遜有望在年底前超越沃爾瑪成為美國第一大服裝零售商。在面臨強大的競爭壓力下，沃爾瑪與 DeGeneres 合作推出的新系列品牌 EV1，將下個月於沃爾瑪網站上線，包含近 60 件商品，例如丹寧布服飾、T 恤、運動鞋和女士錢包。沃爾瑪表示，該系列主打商品就是丹寧布商品。

V1 系列產品的價格將低於 30 美元，並有各種尺寸。「對於 EV1 來說，主打的就是包容性，」DeGeneres 在一份聲明中說道。 「我們希望它吸引人，並且每個人都能穿。」

雖然對於年輕族群來說，丹寧布或牛仔褲系列已經退流行，但近期卻出現反彈的跡象。根據 NPD 集團最近的調查顯示，從 2015 年到 2016 年，價值 135 億美元的牛仔褲市場銷售額成長了 4%。

「EV1 的推出是我們將 Walmart.com 打造成時尚目的地的舉措之一，」沃爾瑪電子商務時尚部門負責人 Denise Incandela 在一份聲明中表示。

沃爾瑪股價較一年前上漲約 12%，市值達到約 2680 億美元。相比之下，競爭者亞馬遜的市值為 9350 億美元，而 Target 的市值接近 440 億美元。